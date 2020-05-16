الاحتلال يصيب العشرات في الضفة ويعربد في يعبد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس الجمعة، بجروح وحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، وخلال تفريق مسيرتين منددتين بالاستيطان، في الضفة الغربية المُحتلة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مجدداً بلدة يعبد، واعتقلت شاباً ونكلت بأسرة بعد اقتحام منزلها، وأغلقت عدة طرق فرعية في الجهة الشمالية من البلدة، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، بينما أصيب صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر غزة، في حين أكدت الفصائل الفلسطينية، في الذكرى 72 للنكبة، تمسكها الثابت بالمقاومة بكل الوسائل المتاحة حتى تحرير الأرض وأن حق العودة ثابت ومقدس فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية.

وتعرّض العشرات للاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً والتي انطلقت إحياءً للذكرى 72 للنكبة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية. وانطلقت المسيرة بمشاركة أهالي القرية إحياء للذكرى الثانية والسبعين للنكبة، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني، في العودة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال، عولجوا ميدانياً. وأكد أن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق الرصاص الحيّ صوب منازل المواطنين، مستهدفين خزانات مياه الشرب ما أدى إلى إعطاب اثنين منها. كما أُصيب 5 أشخاص بجروح وحالات اختناق، إثر تفريق قوات الاحتلال مسيرةً في بلدة الساوية، بمحافظة نابلس، خرجت تنديداً بقرار «إسرائيلي» بمصادرة أراض في البلدة لتوسيع مستوطنات.

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من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد واعتقلت الشاب براء بسام الشيخ علي (18 عاما) عقب مداهمة منزل ذويه في البلدة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت، الخميس، شقيقه عدي (21 عاما) وأفرجت عنه فجر أمس. وأكدت الصحفية ليلى حمارشة، أن قوات الاحتلال داهمت منزل والدها، الأسير المحرر عدنان حمارشة، الذي أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال، بطريقة همجية عقب تفجير الباب الرئيسي، وأنها نكلت بجميع أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أصابت والدها إصابة مباشرة بالرأس والوجه، واعتدت بالضرب المبرح على شقيقيها، الأسيرين المحررين أنس وعمر، وكذلك على عمها علاء، كما نكلت بوالدتها وجدتها، حيث نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي قطاع غزة، أصيب الصياد أحمد محمود أبو عميرة (26 عاما) صباح أمس، برصاص بحرية الاحتلال في بحر مدينة غزة، ونقل على إثرها إلى مستشفى«الشفاء»، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

في غضون ذلك، شددت الفصائل الفلسطينية في بيان لها بمناسبة الذكرى ال72 للنكبة، على رفض التوطين والوطن البديل، مشددة على أنه (لا نقبل بديلا عن فلسطين إلا فلسطين)، ومطالبة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها عن هذه الجريمة بعودة شعبنا وتعويضه عن الضرر الذي وقع عليه طيلة ال72 عاما الماضية. كما جددت تأكيدها رفض كل المشاريع الرامية لتصفية القضيّة الفلسطينية، وأكدت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة. وطالبت فصائل المقاومة المجتمع الدولي بمحاسبة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، والعمل على زوال الاحتلال وتحقيق العودة. (وكالات)