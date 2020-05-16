شكرا لقرائتكم خبر عن «أيـا صـاح».. الشعــر يسقـى بمــاء الحكمــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

من الرسائل التي تحملها أشعار وقصائد الصوفيين، الدعوة للسير في طريق المحبين لله تعالى، الذين اغتنوا بهذا الطريق عما سواه من عرض الدنيا الزائل، فكان أن زهدوا وتركوا المعاصي وما يراود النفس من شهوات، وروضوا ذواتهم على الطاعة، فصفت دواخلهم، ووجدوا في طريقهم الأنوار والمعارف وأدركوا المعاني، ورضيت نفوسهم فتمنوا لكل الناس أن يدركوا هذا الخير العميم الذي وجدوه، فصاروا يدعون من تخلف عن الركب ببديع القصائد ورقيق العبارات التي تصف جمال الطريق وأنواره، وما ينالون من مدد بما بذلوا من محبة، فالحب هو ما يقدمه السالك، وهو زاد الطريق الطويل، وقد كان لأشعارهم تأثير كبير ليس فقط على مستوى الذائقة الجمالية، بل وأيضاً في تهذيب الأنفس.

من هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بالحب، أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الجذامي، «658 ه/ 1260 م - 709 ه/ 1309 م»، وينسب إلى قرية جذام المصرية، وكان يلقب بابن عطاء الله السكندري، ونشأ بمدينة الإسكندرية لأسرة متفقهة في الدين، وتلقى في وقت باكر العلوم الدينية، ومن أبرز الذين درس على أيديهم الشيخ أبو العباس المرسي، وقد تنبأ لابن عطاء بنيل منزلة كبيرة من العلم، لما وجد فيه من نبوغ وورع، فقال عنه: «والله لا يموت هذا الشاب حتى يكون داعياً إلى الله وموصلاً إلى الله، والله ليكونن لك شأن عظيم»، وبالفعل فقد صار السكندري حجة وفقيهاً على المذهب المالكي، وتدرج في درب المحبة حتى نال العديد من الألقاب مثل: «قطب العارفين»، و«ترجمان الواصلين»، و«مرشد السالكين»، وقد قال عنه ابن الأهدل: «الشيخ العارف بالله، شيخ الطريقين وإمام الفريقين، صحب شيخ الشيوخ المرسي، وفُتح عليه على يديه وله عدة تصانيف، منها الحكم، وكلها مشتملة على أسرار ومعارف، وحكم ولطائف، نثراً ونظماً. ومن طالع كتبه عرف فضله»، وبالفعل عرف السكندري كرجل صالح، وعالم يتكلم ويبث بين الناس المعارف، وكان لوعظه تأثير في القلوب، وكان له معرفة تامة بكلام أهل الحقائق وأرباب الطريق، وله ذوق ومعرفة بآثار السلف، وقد انتفع الناس بحديثه ومقولاته وحكمته ونثره وأشعاره التي خصصها لمحبة الله تعالى، فكان لها عظيم الأثر في النفوس.

من عيون الشعر

وتعد قصيدة «أيا صاح»، من عيون شعر الزهد والسير إلى الله، عز وجل، فبعد أن ذاق السكندري حلاوة الطريق وغمرته أنوار المعارف الدرية؛ عز عليه ألا يكون الناس جميعاً على هذا الهدى، وكأنه يستدعي بيت أبي العلاء المعري الشهير:

فلا هَطَلَتْ عليَّ ولا بأرضي

سحائبُ ليس تَنْتَظِمُ البلادا.

في القصيدة يتوجه إلى الناس برسالة أودعها نص يذوب رقة وعاطفة، وتتفجر منه منابع من الحكمة، ويحتشد بألوان من الجمال، لم يرصعه بمحسنات بديعية من زخرف اللغة، ولكن من قوة الوصف ورسم المشاهد ودقة التصوير والتعبير، تتدفق فوق حواف الكلمات والأبيات، فهي قصيدة تخاطب النفوس وتحثها على السير مع السالكين، فالركب قد سار، والندامة لمن تولى وتخلف عن نداء الحب، فكيف سيبقى ويعيش؟ فلا شك أن العمر قصير، وأن حياة الملذات إلى زوال، فلا سبيل إلا بالزهد ورفيع الأخلاق، وهي أمور لا تتأتى إلا عبر جهد جهيد، وبذل مشقة في ترويض النفس وجبلها على ترك المغريات والمطامع الدنيوية والبحث

عما في الدار الآخرة، فإذا ما سار الإنسان في هذا الدرب، تفتحت بصائره، وتهيأت نفسه لتلقي المدد الروحي، فالإنسان يظل مغترباً عن ذاته وعن ربه، متخبطاً في التيه، حتى إذا ما اختارته يد العناية الإلهية، اهتدى، فالقصيدة أرفع من خطاب الوعظ العادي، وتحمل الحجج اليسيرة السهلة التي تنسجم مع المنطق والوجدان السليم، هي دعوة جمالية تحث على ضرورة التسليم لأمر الله تعالى، فكل شيء في الوجود يسير وفق مشيئته الغالبة، كما أن القصيدة تدعو إلى التدبر في مصير من سبق ومن ساروا في غير درب الله، عز وجل، وكيف كانت عاقبتهم؟. وتقول أبيات القصيدة المضمخة بشذى العشق وعنبر المحبة وعطر الهوى ونور المعارف:

أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا

ونحن قعود ما الذي أنت صانع

أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم

صريع الأماني والغرام منازع

وهذا لسان الكون ينطق جهرة

بأن جميع الكائنات قواطع

وأن لا يرى السبيل سوى امرئ

رمى بالسوء لم تختدعه المطامع

ومن أبصر الأشياء والحق قبلها

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فغيب مصنوعا بمن هو صانع

بواده أنوار لمن كان ذاهبا

وتحقيق أسرار لمن هو راجع

فقم وانظر الأكوان والنور عمها

ففجر التداني نحوك اليوم طالع

وكن عبده والق القياد لحكمه

وإياك تدبيرا فما هو نافع

أتُحْكِم تدبيرا وغيرُك حاكمٌ

أأنت لأحكام الإله تنازع؟!

فمحو إرادة وكل مشيئة

هو الغرض الأقصى فهل أنت سامع

كذلك سار الأولون فأدركوا

على إثرهم فليسر من هو تابع

على نفسه فليبك من كان طالبا

وما لمعت ممن يحب لوامع

على نفسه فليبك من كان باكيا

أيذهب وقت وهو باللهو ضائع

هي كلمات في المحبة، وفي حض الناس عليها، وهي تعبر عن تجربة روحية عظيمة للسكندري، الذي تخلص من الشواغل الحسية، وهذب روحه، واختار الزهد وطريق الأنوار والحقيقة والتي هي في جوهرها الإيمان بالله تعالى.