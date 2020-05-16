شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. هطول أمطار على مكة المكرمة والمدينة المنورة فى ليلة 23 رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها.
وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، وفق وكالة الأنباء السعودية، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة والذى تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية على محافظة ينبع ومحافظة بدر تشمل على نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الحادية عشر صباحا من يوم السبت وحتى الحادية عشر مساءً من نفس اليوم .
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