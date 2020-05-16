السعودية.. هطول أمطار على مكة المكرمة والمدينة المنورة فى ليلة 23 رمضان

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، وفق وكالة الأنباء السعودية، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة والذى تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية على محافظة ينبع ومحافظة بدر تشمل على نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.



وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الحادية عشر صباحا من يوم السبت وحتى الحادية عشر مساءً من نفس اليوم .

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