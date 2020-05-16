أمريكا: «داعش» نفذ هجوم كابول ويسعى إلى حرب طائفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الولايات المتحدة، أمس الأول الخميس، الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان، إلى التمسك بعملية السلام التي تواجه انتكاسة حالياً، وألقت بالمسؤولية على تنظيم «داعش» في هجوم مروع استهدف مستشفى بكابول، محذرة من أن التنظيم يسعى لإشعال حرب طائفية في أفغانستان.

وألقى الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، زلماي خليل زاد، في بيان على «تويتر»، باللوم في الهجومين الدمويين الأخيرين الذين شهدتهما أفغانستان، على تنظيم «داعش». وقال خليل زاد، إن التنظيم يعارض أي اتفاق سلام مع «طالبان»، ويسعى لإشعال حرب طائفية في أفغانستان على غرار ما حدث في العراق.

وأضاف: «بدلاً من الوقوع في فخ تنظيم «داعش»، وتأجيل السلام، أو خلق عقبات، يجب على الأفغان أن يتحدوا لسحق هذا التهديد، ومتابعة فرصة تاريخية للسلام». وتابع: «لا مزيد من الأعذار. الأفغان والعالم يستحقون الأفضل».

وأسفر الهجومان المروعان عن مقتل 56 شخصاً، بعدما استهدف أحدهما مستشفى توليد في كابول أدى إلى مقتل 24 شخصاً، بينهم أطفال، والآخر استهدف جنازة شرقي البلاد موقعاً 32 قتيلاً.

وأفاد موقع «سايت» الذي يرصد مواقع الجماعات المتشددة على الإنترنت، بأن جماعة تابعة لتنظيم «داعش» أعلنت مسؤوليتها عن تفجير ننكرهار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم المستشفى.

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ونفت «طالبان» الضلوع في أي من الهجومين. لكن الحكومة اتهمت الحركة بتعزيز أجواء الإرهاب، أو بالعمل مع جماعات متشددة أخرى ربما تكون ضالعة في الهجوم.

ورداً على الهجومين، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني الجيش، الثلاثاء الماضي، بالتحول إلى «الوضع الهجومي» ضد حركة طالبان، والجماعات المتمردة. ودان مجلس الأمن الدولي الهجومين اللذين وصفهما بأنهما «إرهابيان، وشنيعان، وجبانان».

وتبنت حركة طالبان هجوماً عنيفاً، أمس الأول الخميس، على قاعدة للجيش الأفغاني في مدينة جارديز، أوقع خمسة قتلى في صفوف المدنيين.

ووجهت الهجمات ضربة جديدة لخطط الرئيس دونالد ترامب المتعثرة لإحلال السلام في أفغانستان، وإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة. ودعا اتفاق أبرمته واشنطن مع «طالبان» في 29 فبراير/ شباط الماضي، إلى سحب القوات الأمريكية تدريجياً، وإفراج الحكومة الأفغانية و«طالبان» عن بعض السجناء، تزامناً مع بدء محادثات السلام. ولم تبدأ محادثات السلام بين الأفغان بعد، وثمة شعور في صفوف الحكومة الأفغانية التي لم تكن طرفاً في الاتفاق، بأن الولايات المتحدة أضعفت موقفها بالتفاوض المباشر مع «طالبان».

(وكالات)