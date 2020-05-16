شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفينيا أول دولة تعلن انتصارها رسمياً على «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة أوروبية خلوها من فيروس كورونا المستجد، وبدأت دول في القارة العجوز، وأستراليا، والولايات المتحدة، فتح المدارس والمطاعم، ورفعت اليابان حالة الطوارئ في أغلبية المناطق، وأبقتها في طوكيو، وأوساكا.

وأطلت أول دولة أوروبية معلنة نصراً ينتظره الملايين حول العالم. فقد أكدت حكومة سلوفينيا، مساء أمس الأول الخميس، انتهاء الوباء رسمياً، في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من سبع إصابات جديدة يومياً بالفيروس، على مدى الأسبوعين الماضيين. وأعادت فتح جميع المعابر الحدودية مع النمسا، ورفع القيود كافة المفروضة على سفر مواطني دول الاتحاد الأوروبي. لكن على الرغم من ذلك، سيظل يتعين على المواطنين اتباع قواعد أساسية لمنع الانتشار المحتمل للعدوى.

وقالت الحكومة في بيان، إن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي، لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل، كما كان عليه الحال منذ مطلع إبريل/ نيسان. وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا، والنمسا، والمجر، وكرواتيا، 1464 إصابة حتى الآن، و103 وفيات، بعد أن أعلنت انتشار الفيروس في 12 من مارس/ آذار.

وفي أوروبا التي تتكبد حصيلة عالية بالوفيات، مع أكثر من 162 ألفاً و600، عاد الأطفال الفنلنديون إلى المدارس.

وبدأت السلطات النمساوية تخفيف القيود المفروضة على الحدود مع ألمانيا ، والاكتفاء بفحص المسافرين بشكل عشوائي استعداداً لإعادة فتح الحدود بالكامل مرة أخرى، منتصف يونيو/‏حزيران المقبل. وأدخلت حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف قيود الإغلاق حيز التنفيذ، وشملت عدة مجالات تضم المطاعم، والمقاهي، و السماح بإقامة الصلوات في أماكن العبادة، وإعادة تنشيط برامج تعزيز اندماج اللاجئين، وتعلم اللغة الألمانية، وعودة تدريبات فرق كرة القدم، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها لكل قطاع.

وأعلنت الحكومة اليونانية أنها ستعيد فتح الشواطئ الخاصة، اليوم السبت، قبل الموعد المحدد سابقاً، مع وضع قواعد تباعد صارمة، ويأتي ذلك بعد قرار مماثل بفتح الشواطئ العامة. وسيجتمع وزراء مالية منطقة اليورو، الجمعة المقبل، في بروكسل لبحث الرد على الأزمة. وتسجل دول أوروبية ركوداً، فعلى سبيل المثال في إيطاليا هناك ملايين «من الفقراء الجدد» الذين اضطروا لبدء تلقي إعانات غذائية.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أقل زيادة في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، منذ يوم الاثنين الماضي، بعد رصد 138 وفاة جديدة امس الجمعة . وبلغ إجمالي عدد الوفيات 27459 فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 230183 حالة.

وبدأ عدد كبير من المحافظات الإسبانية المرحلة الأولى من مراحل تخفيف قيود العزل، بينما بقيت عدة محافظات في (مرحلة الصفر)، منها (برشلونة) و(فالنسيا)، و(ملقا)، و(غرناطة)، وكذلك العاصمة (مدريد). وتتيح (المرحلة الأولى) فتح أماكن العبادة والمتاحف وشرفات المقاهي والمطاعم بسعة محدودة، وضمن قيود صارمة، فيما تتيح أيضاً الزيارات العائلية وزيارة الأصدقاء، علماً بأن معظم المدارس والجامعات الإسبانية لن تعيد فتح أبوابها قبل شهر سبتمبر/‏ أيلول المقبل.

وأعلنت الحكومة الألمانية تسجيل 913 إصابة جديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين الى 173152 حالة، وتسجيل 101 حالة وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7824 حالة.

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وفي أستراليا، فتحت المطاعم والمقاهي أبوابها، امس الجمعة، مجدداً في سيدني.

وفي الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً بالوباء، مع 85 ألفاً و813 وفاة، بينها نحو 1800 في 24 ساعة، أُعيد فتح الشواطئ المحيطة بلوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا، من دون السماح للناس بوضع مناشفهم على الرمل، أو باللعب بالكرة الطائرة. كما قرر رئيس بلدية المدينة فرض وضع كمامة وقائية خارج المنزل.وقررت نيويورك تمديد العزل ختى 28 مايو الحالي.

وفي المقابل، مددت العاصمة واشنطن حيث يتأخر تراجع الوباء، عزل السكان حتى الثامن من يونيو/‏ حزيران.

واكد الرئيس الأمريكي، امس الجمعة، ان اللقاح المنتظر لفيروس كورونا سيرى النور في يناير المقبل،وقال أنه «آن الأوان للعودة إلى العمل»، فيما بدأ نصف الولايات الأمريكية معاودة قسم من أنشطته التجارية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، امس الجمعة ، عن تسجيل 2102 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 116635 اصابة، مع تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6902 حالة.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الكورية الجنوبية، إن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 10874 حالة، وعدد حالات الوفاة استقر عند 256 حالة. وتأتي نتائج، امس الجمعة، بعد أن علقت السلطات الكورية الجنوبية العمل بخطة التباعد الاجتماعي المطبقة منذ أوائل مارس/‏ آذار، كما أعادت، الأربعاء الماضي، فتح المرافق الثقافية مثل المتاحف، والمكتبات، على أن تليها المدارس خلال الأسبوع المقبل.

وفي روسيا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن الوضع الوبائي يتحسن في البلاد مع تراجع عدد الإصابات اليومية إلى ما دون 10 آلاف لأول مرة منذ بداية مايو/‏ أيار.

وفي إفريقيا التي نجت نسبياً من الوباء الذي أودى بحياة 2500 شخص في القارة، تدلّ مؤشرات على أن هذه الحصيلة أقل بكثير من الواقع، إذ يثير الارتفاع الكبير في عدد الوفيات لأسباب غامضة بمعظمها في شمال نيجيريا، مخاوف من انتشار واسع للفيروس، مع انتشار أمراض أخرى مهملة.

وسجّل جنوب السودان، الخميس، أول وفاة جراء الفيروس ، فيما حذرت وكالات إغاثة من حصول ارتفاع حاد في الإصابات ووصول العدوى إلى مخيمين للنازحين .(وكالات)