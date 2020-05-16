عون يشدد على ضرورة التنسيق الأمني لمكافحة التهريب

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شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الجمعة، على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية، ولاسيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات على أنواعها والطحين وغيرها، فيما أوقفت السلطات اللبنانية مسؤولاً كبيراً في مصرف لبنان إلى جانب صرافين آخرين بسبب التلاعب بسعر الدولار.

وأوقف المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​، مدير العمليات النقدية في ​مصرف لبنان​ مازن حمدان، على خلفية التحقيقات التي يجريها في مسألة بيع ​الدولار​ وسعر الصرف التي أوقف فيها عدد من الصيارفة من بينهم النقيب محمود مراد؛ حيث كشفت التحقيقات عن أن حمدان باع الدولارات إلى صرافين من الفئة «أ» الذين يحق لهم شحن الدولارات وباع آخرين من الفئة «ب» المرخصين الذين لا يحق لهم شحن الدولارات من الخارج، وقد تبين أنهم اشتروا الدولار بسعر 3200 ليرة كما سعره مصرف لبنان أي أنهم مضطرون لبيعه بسعر أعلى، ما أدى إلى رفع سعر الصرف. ولهذه الغاية ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماعاً لهيئة التحقيق الخاصة بالمصرف للتحقيق في أي ملف مشبوه في حضور القاضي إبراهيم وقاض آخر معني بالقضية، وللبحث في ملابسات قرار توقيف حمدان والأسباب والإثباتات.

وقد اتخذت الهيئة قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها إلى المدعي العام. وبعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الأجنبية، لاسيما الدولار وفقاً لسعر الصرف، وبعد أن تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 إلى 5/5/2020، تبين أن مجموع عمليات بيع دولار أمريكي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 12.705.000 (اثنا عشر مليوناً وسبعمئة وخمسة آلاف د.أ.) من أصلها 470.000 (أربعمئة وسبعون ألفاً د.أ.) إلى صرافين من فئة «ب»، وأن مجموع شراء دولار أمريكي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 11.300.000 (أحد عشر مليوناً وثلاثمئة ألف دولار)، ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ وبالتالي لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان، علماً بأن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة. وأوضحت الهيئة أن مصرف لبنان سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3.200 ل.ل. للدولار الأمريكي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية، وذلك إضافة إلى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الاستقرار في الأسعار، لاسيما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة، وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة.