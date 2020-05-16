مقتل ضابط وعنصر من «الحشد» وإصابة آخرين بهجمات في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس الجمعة، سيطرة عصابات «داعش» الإرهابية على قرية مبارك في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، فيما قتل مختار القرية، إلى جانب إصابة عنصرين من «الحشد الشعبي» خلال صد هجوم ل«داعش» على القرية، بينما قتل عنصر من الحشد في هجوم ل«داعش» في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، في حين قتل ضابط برتبة رائد وجندي وجرح أربعة، بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الطارمية بمحافظة بغداد.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إنه «لا توجد أي سيطرة ل«داعش» على هذه القرية، وإنما كان هناك مجرد هجوم من ثلاثة عناصر إرهابية من خلال إطلاق نار باتجاه القرية»، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية طاردت العناصر الإرهابية باتجاه الجبال». وأوضح الخفاجي: إن «هناك خلايا نائمة ولديها حواضن ونتيجة للضغط الكبير الذي تمارسه القوات الأمنية على تلك العصابات، فإنها لا تمتلك أي خيار غير الاستسلام أو تنفيذ عمليات إرهابية».

Advertisements

وكانت خلية الإعلام الأمني ذكرت، أن عناصر من «داعش» هاجموا قرية المبارك، التابعة إلى قضاء خانقين، لافتة إلى أنه تم الرد من قبل أهالي القرية وبإسناد من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، واأناء المواجهات قتل مختار القرية. وأضافت: إنه خلال خروج قوة من لواء 22 بالحشد الشعبي؛ للإسناد، انفجرت عبوة في عربة همر تابعة للقوة، أدت الى إصابة منتسبين اثنين. وأشارت الخلية إلى أن «عصابات «داعش» هاجمت قوة من الحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة بابل، ما أدى إلى مقتل عنصر من الحشد، كما أصيب أربعة من فوج طوارئ محافظة صلاح الدين التابع للحشد بهجوم إرهابي في مدينة سامراء.

وكشفت قيادة عمليات سامراء عن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن خرق أمني تسبب بمقتل عائلة في إحدى المناطق في سامراء. وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري: إن إحدى العائلات الساكنة في منطقة «الجلام البخدو» التي تعود إلى مختار المنطقة تعرضت إلى حادث إرهابي من عصابات «داعش»، لافتاً إلى أن قيادة عمليات سامراء شكلت لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المقصرين ومعرفة طرق تسلل بقايا عصابات «داعش» ومعالجتها.

وفي نينوى، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن قوات التحالف نفذت بالتنسيق مع العمليات المشتركة ضربة جوية على أحد الكهوف في صحراء جنوب غرب الحضر في المحافظة كان يختبئ فيها عناصر «داعش» ما أسفر عن قتل 7 منهم.

وفي بغداد أكدت خلية الإعلام الأمني، مقتل ضابط برتبة رائد ومقاتل وجرح أربعة آخرين، بانفجار عبوة ناسفة ليل الخميس قرب قوة تابعة إلى فوج مغاوير الأول في قيادة عمليات بغداد بقضاء الطارمية.