الإمارات تساعد 50 دولة بـ 563 طناً من المعدات الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

ارتفع حجم المساعدات الإماراتية منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى نحو 563 طناً من المعدات الطبية مرسلة إلى 50 دولة عبر العالم يستفيد منها 563 ألفاً من الكادر الطبي من العاملين في المجال الصحي في تلك الدول لمساعدتها ودعمها على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذه المساعدات كان لها أطيب الأثر في الدول المعنية والمنظمات الإنسانية العالمية التي قدرت عالياً جهود الإمارات والتي أظهرت عِظم المسؤولية النبيلة التي تقوم بها استناداً إلى قيمها الأصيلة وثوابت مجتمعها الوطني.

كما أكدت كفاءة نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن تجربة الإمارات الإنسانية، في هذا الخصوص، كانت حاضرة على مستوى العالم وباتت محل تقدير من قبل المنظمات المختصة، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات من خلال مواصلة عملها في مساعدة الدول وإغاثتها في ظل هذه الظروف المستجدة.

وتابعت: «بالإضافة إلى المساعدات التي لا تزال متواصلة وشملت عشرات الأطنان من المستلزمات الطبية والوقائية والتي استفاد منها عشرات الآلاف من الكوادر الطبية فقد نفذت الإمارات العديد من مبادرات الإجلاء لرعايا الدول الصديقة والشقيقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي فيروس» كورونا «والتي أكدت من خلالها الدولة وحدة المصير الإنساني».