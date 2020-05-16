العمل في ظل «الجائحة».. واجب وطني وإنساني يخدم المجتمع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:منى البدوي

تحت مظلة العمل التطوعي، يجتمع أبناء الإمارات بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم، مسخرين طاقاتهم العلمية والعملية والجسدية في مساعدة الدولة بجهودها الواسعة الرامية للتصدي لفيروس «كورونا» والحد من انتشاره؛ حيث يقوم المتطوعون بأدوار مختلفة كل فرد منهم بحسب تخصصه وإمكاناته ومهاراته؛ وذلك إلى جانب أعمالهم ومسؤولياتهم الحياتية التي لم تمنعهم من أداء واجبهم الوطني والاجتماعي. ما بين العمل والأسرة والواجبات الحياتية، يجد المتطوعون أوقاتاً يقضونها في خدمة الوطن والمجتمع من دون أن يؤثر ذلك في عطائهم، وفي وقت ال«كورونا» يتدافع أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها للتطوع في مختلف المجالات، سواء كانت تثقيفية توعوية أو عملية أو غيرها في سبيل القضاء على الفيروس المتحول.

معان ومسميات جديدة



قالت سارة عيد الكعبي طبيب امتياز، العمل التطوعي ليس جديد العهد على شعب تعلم من حكومته الرشيدة حفظها الله، بذر الخير ومد يد العون للآخرين، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، لكن الجائحة أضافت معاني ومسميات أخرى للعمل التطوعي؛ وذلك قد يكون بسبب اختلاف طبيعته عن العمل في الأيام العادية ومرحلة ما قبل انتشار فيروس «كورونا»؛ حيث بات العمل التطوعي واجباً وطنياً.



صورة إيجابية

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قال أحمد خميس الكعبي، موظف في مصرف الإمارات المركزي، مع بداية انتشار الفيروس تولدت لدي مشاعر الرغبة في تقديم المساعدة والعمل على الحد من انتشار الفيروس، ووجدت ذلك متاحاً من خلال الفرق التطوعية المنتشرة بالدولة وعلى الفور التحقت بالعمل التطوعي مع انطلاقة حملة «لبيك ياوطن» في شهر مارس/‏‏آذار 2020؛ وذلك استجابة لنداء الوطن.

وذكر عبد الرحمن محمد الهاشمي، موظف، أن العمل التطوعي يعد من أفضل الطرق التي من خلالها يمكن رد الجميل للوطن، خاصة في ظل الأزمات والتحديات والكوارث أو الأوبئة لافتاً إلى أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات النفسية والاجتماعية والسلوكية وأيضاً المهنية خاصة إذا كان التطوع في نفس مجال التخصص.

نواجه تحديات كورونا



وأكد مسفر مصلح بن هداد العرياني، رئيس جمعية الإمارات للايجاببه والسعادة، أن الجائحة أحدثت بعض التغييرات على شكل وطبيعة وتفاصيل حياتنا اليومية إلآ أننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة حفظها الله أن نواجه التحديات بوضع حلول منطقية مناسبة ومن الممكن تنفيذها وهو ما نقوم به حالياً حتى في مجال العمل التطوعي.

مدرسة زايد الإنسانية



قالت كاملة سعيد محمد الشامسي، منسقة برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية، التطوع ثقافة مجتمعية لا تطبقها إلا الشعوب والدول التي تعرف قيمة العطاء والمساعدة والمساندة في المحن ونحن في دولة الإمارات نشأنا في مدرسة زايد الخير والعطاء والإنسانية.