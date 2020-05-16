تاريخ طويل لنظريات التقدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدلية العلاقة بين الفكر والواقع فرضت نفسها على المفكرين والفلاسفة في الثقافات والحضارات المختلفة، وقد انبثق عن تطور الأنماط الإنتاجية المختلفة أفكار وفلسفات تعبر عن هذه الأنماط، كما أن الأفكار الثورية والتقدمية قد أسهمت بدورها في تغييرها، وتأسيساً على ذلك، فإن تطور الفكر الاجتماعي يعكس، إلى حد، كبير العلاقة الجدلية بين الفكر والواقع، الذي تمت بلورته في الفلسفات والنظريات الاجتماعية المختلفة.

ويعرض هذا الكتاب وعنوانه «تاريخ الفكر الاجتماعي» للدكتور أحمد أنور، تطور الفكر الاجتماعي من خلال الإسهامات النظرية والتيارات الفكرية المختلفة، التي تعكس محاولات الإنسان للسيطرة على الطبيعة، والتخلص من الأوهام، وتأسيس فكر عقلاني.

ويشير د. أحمد أنور في هذا الكتاب إلى أن «كوندرسيه» من أكثر فلاسفة التاريخ حرصاً على صياغة نظرية شاملة متطورة حول فكرة التقدم، وقد طرح نظريته في كتابه الشهير «إطار لصورة تاريخية لتقدم العقل البشري»، نشر في سنة 1795 خلال أحداث الثورة الفرنسية، وقد كتبه أثناء اختبائه من اليعاقبة.

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وفي هذا الكتاب يمتدح كوندرسيه التقدم الذي أحرزته الإنسانية في الماضي، ويعبر عن تفاؤله بالإنجازات المعاصرة في أيامه، ثم يطرح صورة متفائلة للتقدم الذي يمكن أن تحققه الإنسانية في المستقبل.

أما مونتسكيو، وهو ناقد اجتماعي ومفكر سياسي، فقد أدرك ما في بيئته من نقائص فعمل على التنبيه إليها، وقد نظر إلى القانون نظرته إلى ضرورة تنشأ من طبيعة الاجتماع الإنساني.

ويواصل الكتاب عرضه للفكر الاجتماعي لدى هيجل، وجان جاك روسو، ولوك، وهوبز، وجون ديوي، ولدى فلاسفة الوجودية والبراجماتية، والنفعية، ونظريات العقد الاجتماعي، وغيرها من آراء.