حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد حمدي شاكر



* نالت صورة نشرها المطرب حسين الجسمي عبر حسابه في «إنستجرام» مقبلاً رأس سيدة عجوز إعجاب الآلاف من متابعيه، وأعيد نشرها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الجسمي كتب على الصورة «اجعلنا يا رب ممن يصنع السعادة، واجعلنا من أنفع الناس».

*شارك المطرب عادل الرئيسي متابعيه عبر «إنستجرام» مقطعاً صوتياً من أحدث أعماله الإنشادية بعنوان «شهر الفضيلة» من كلمات مريم النقبي، وألحان وتوزيع مشعل نبيل، ولاقت الأنشودة إعجاب متابعيه على «إنستجرام» و«يوتيوب».

*لاقى حفل «مناجاة» الذي أذيع، أمس الأول الخميس، في بث مباشر عبر «يوتيوب» إعجاب عشرات الآلاف من المشاهدين، ونشرت صفحة الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها في «إنستجرام» مجموعة من صور الحفل، وتأكيدها على نجاحه، وشارك في الحفل الفنانون «محمد ثروت، أحمد سعد، والمنشد وائل الفشني، وعدد من المنشدين».

* انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من الحلقة الأخيرة من مسلسل «البرنس»، وظهر فيها انتقام بطل العمل محمد رمضان من إخوانه، وحاول صناع المسلسل حذف الحلقة من «يوتيوب»، ولكن دون جدوى.

* بعد نجاح مسلسل «ب 100 وش» للفنان آسر ياسين، واعتباره من أهم الأعمال الكوميدية في شهر رمضان لهذا العام، قرر منتج العمل جمال العدل التحضير للجزء الثاني، وأعلن عن ذلك عبر حساباته بمواقع التواصل.

* هنأ عدد من النجوم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المطربة أصالة بعيد ميلادها، ونشروا صوراً بصبحتها، وعلى جانب آخر احتفلت أصالة على طريقتها بعمل فيديو لايف مع متابعيها عبر «إنستجرام» للاحتفال مع جمهورها.