سلسلة بشرية لإنقاذ مبنى يتزين برسمين لبيكاسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اصطف ناشطون في سلسلة بشرية متحدّين مخاطر وباء «كورونا»، في شوارع أوسلو شبه المقفرة، في محاولة لتوحيد قواهم لإنقاذ مبنى عليه بصمات لبيكاسو من خطر داهم بالهدم.

ومن المقرر أن يهدم قريباً «بلوك واي»، وهو مبنى حكومي أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى شكله وانتهت أعمال تشييده في عام 1969، وعلى جدرانه الأسمنتية الرمادية رسمان لبيكاسو، نقشهما الفنان النرويجي كارل نيسيار، فعلى الواجهة المواجهة للشارع، جدارية بعنوان «الصيادون» وهي تصور ثلاثة رجال يسحبون صيدهم الثمين إلى متن قاربهم. وفي الرواق، تجسد رسمة «النورس» هذا الطائر فاتحاً أجنحته يلتهم سمكة.