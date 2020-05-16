شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أوبئة أمريكي يستبعد عودة الحياة إلى طبيعتها قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم عالما أوبئة وخبير في الاقتصاد تقييماً مختلفاً عن المدة التي ستضطر البشرية أن تتعايش فيها مع جائحة كورونا المستجد(كوفيد 19).

فقد اعتبر مدير المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتزبرغ، أن الناس سيعانون فيروس كورونا ليس فقط هذا الصيف، ولكن ربما بقية حياتهم أيضاً وسيقضونها في محاولة كفاحه.

وأوضح العالم الأمريكي في مقابلة مع «أس إن أس» أمس الجمعة: «سوف نعيش بشكل طبيعي فقط بعد أن نبدأ بالتطعيم الشامل». وأكد أن «القضية حالياً هي مكافحة العدوى وعدم ترك الفيروس يتفشى أينما يحلو له».

وأشار إلى أن «كل بلد لديه جدول تطعيم خاصاً به، ويتم تخصيص الكثير من المال لتصنيع اللقاحات، وإلا فإن معدل الوفيات سيكون أعلى».

ووفقاً للعالم جينتزبرغ «سيظهر اللقاح في غضون بضعة أشهر أو حتى نهاية العام. بعد ذلك، ستصبح العدوى بالفيروس التاجي قابلة للإدارة».

وفي السياق نفسه،أطل كيشيرو كوباياشي ،الخبير الاقتصادي الياباني، أمس الجمعة،

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قائلاً: إن جائحة فيروس كورونا قد تستمر لسنوات،وأضاف إنه يتعين على بلاده إجراء المزيد من الفحوص الخاصة بفيروس كورونا وتقديم دعم نقدي أكثر سخاء للعائلات، في وقت لم تسلم أي من القطاعات الحيوية حول العالم من التأثيرات السلبية التي خلفها تفشي الوباء.

يأتي هذا غداة إعلان منظمة الصحة العالمية أحدث مواقفها بشأن الوباء الذي حصد آلاف الأرواح، وهو أن «فيروس كورونا المستجد قد يرافقنا طويلاً تماماً، كما فعلت فيروسات قبله».

أما الطبيب الفرنسي المثير للجدل ديدييه راوول،فقد فجر مفاجأة جديدة، معلناً أن فيروس كورونا على وشك الانتهاء، مستبعداً ظهور موجات ثانية للوباء الذي راح ضحيته أكثر من 300 ألف إنسان حول العالم،رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس قد لا يختفي أبداً.

ففي فيديو نشره على حسابه الرسمي على تويتر، أكد الطبيب الذي يرأس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسیلیا جنوب فرنسا، مجدداً أن الفيروس يتراجع بشكل ملحوظ عالمياً، متوقعاً ألا تسجل إصابات جديدة بشكل كبير، بل انتهاء هذه الأزمة التي هزت العالم برمته.

كما شدد على أن كافة المعطيات العلمية تؤكد أن الفيروس في طريقه إلى الانتهاء، مضيفاً أن بعض الحالات ستظهر بطبيعة الحال هنا وهناك، لكننا لن نشهد بعد اليوم موجات تفش كالسابق، معتبراً أن دينامية الجائحة تراجعت بشكل كبير.

في حين قد يستمر تسجيل عدد من الوفيات جراء كوفيد 19 نتيجة بعض الحالات المتأزمة.

أما بالنسبة لمدينة مارسيليا الفرنسية، فأكد أيضاً أن كورونا بدأ ينتهي فيها، مع تسجيل حالة يتيمة يوم الاثنين الماضي على سبيل المثال، على الرغم من خضوع أكثر من 1200 شخص للاختبار، بحسب قوله.(وكالات)