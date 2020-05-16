شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي في الإصابات بـ «كورونا» بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

”الخليج 365”،وكالات

ارتفعت بشكل قياسي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية، أمس الجمعة، فيما شهدت انخفاضاً ملموساً في قطر، في حين أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التزامه بقواعد التباعد الاجتماعي خلال جولاته، في حين أعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، عن أمله في العودة تدريجياً إلى الحياة.

وسجلت السعودية، أمس الجمعة 2307 إصابات جديدة بالفيروس، «مقابل 2039 في اليوم السابق»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 49176 إصابة، كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ما يرفع تعداد الوفيات إلى 292 حالة، فيما تم تسجيل 2818 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 21869.

في الكويت، قال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نأمل العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء فتر الحظر الشامل في 30 الجاري، مؤكداً أن المخزون الغذائي والدوائي وفير، داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم الفزع والتعامل بجدية مع الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس.

وكانت الكويت، أعلنت أمس ، تسجيل 885 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 12860 إلى جانب 8 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 96 حالة، فيما تم تسجيل 189 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي المتعافين 3640 شخصاً.

وأعلنت سلطنة عمان، أمس ، تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الكلي للحالات 4625 حالة وعدد الوفيات 19، فيما تماثلت 1350 حالة للشفاء.وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في قطر، انخفاضاً ملموساً أمس، دون رصد وفيات جديدة جراء الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس عن تسجيل 1153 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 25865.

بينما في البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 220 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلنت عن تعافي 284 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 2637 حالة.

لبنان يفرج عن 90 موقوفاً

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس ، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 891 حالة بعد تسجيل خمس حالات جديدة، في وقت أعلنت نقابة محامي طرابلس، شمالي لبنان، الإفراج عن 90 موقوفاً، لحمايتهم من الإصابة بكورونا.

وأعلنت اليمن ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا إلى 106 حالات بينها 15 حالة وفاة، في حين قالت منظمة أطباء بلا حدود إن القدرة على إجراء فحوص كورونا محدودة للغاية فمن المستحيل معرفة المدى الكامل لانتشار الفيروس.

وأوضحت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا أنها سجلت، أمس ، 21 إصابة جديدة بينها 3 وفيات كما يلي: 13 محافظة عدن، 8 محافظة حضرموت بينها 3 وفيات.

ملاحقة التجمعات والحفلات في الأردن

أكد العاهل الأردني الملك، أمس الجمعة، التزامه بقواعد التباعد الاجتماعي حتى خلال جولاته وزيارته للمحافظات والأجهزة الأمنية، في وقت أعلنت الحكومة ملاحقة التجمعات والحفلات وكل من لا يطبق تعليمات وقائية ضرورية.

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وقالت مديرية الأمن العام إنها ضبطت 14 شخصاً من جنسيات مختلفة شاركوا في حفل داخل منزل في منطقة الدوار السابع غربي عمّان لخرقهم أوامر الدفاع.

وأشار عبدالله الثاني إلى استمرار إجراءات السيطرة على انتشار الفيروس والعمل على الاستثمار في تخزين القمح، مؤكداً تلقي اللاجئين نفس خدمات المواطنين في الأردن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بينها 6 مخالطين لسائق الشاحنة في محافظة المفرق الشمالية و4 سائقين على الحدود بإجمالي 596 حالة وتسجيل 8 حالات شفاء بإجمالي 401 متعافٍ.

6 إصابات ب«كورونا» في القدس

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس ، تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا بمدينة القدس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 554، فيما تم تسجيل خمس حالات شفاء جديدة.

وأشارت إلى أنه لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أية إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس.

تراجع معدل الإصابات بالعراق

وأعلن العراق، أمس ، تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3193 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة تعني تراجع المعدل اليومي للإصابات إلى أقل من النصف، مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية؛ حيث وصل عدد الحالات المسجلة فيها إلى 95 و119 و111 إصابة على التوالي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس ، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 1964 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 91 حالة، فيما تماثلت 12 حالة للشفاء لتبلغ حالات الشفاء 205 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس ، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3383 والوفيات تستقر عند 190.

وكانت الوزارة، قد أعلنت، أمس ، تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الإصابات عند 6623 حالة.

وزير الصحة الموريتاني يحجر نفسه طوعياً

أعلن وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، أنه قرر حجر نفسه بشكل طوعي، وذلك لتفادي أي اختلاط حتى تثبت عدم إصابته بكورونا،بعد حضوره اجتماعاً شارك فيه أحد المديرين بوزارة الصحة، وهو زوج إحدى المصابات بالفيروس.وكانت موريتانيا، أعلنت، أمس ، ارتفاع عدد الإصابات إلى 26 إصابة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.