مداهمة أوكار مخدرات تنتهي بمصادرة سيارات فارهة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر عناصر من الشرطة البريطانية خلال مداهمة مكان يعتقد أن فيه تجار مخدرات في مقاطعة هامبشاير على سيارة فاخرة من طراز لامبورجيني، التي يصل ثمنها إلى نصف مليون دولار.

وصادرت الشرطة البريطانية السيارة ضمن أشياء أخرى عثر عليها في المكان، فيما ألقت القبض خلال المداهمة على 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم بالاتجار بالمخدرات.

وأظهرت صور أن السيارة الفاخرة كانت داخل مخزن في المكان، وعليها غطاء أسود. وفي مداهمات أخرى متزامنة على صلة بالقضية ذاتها في جنوب لندن، عثرت السلطات على سيارتين فاخرتين من طراز مرسيدس.

وقالت «سكاي نيوز»: إن العمليتين في هامبشاير ولندن كانتا عملاً مشتركاً لشرطة العاصمة والمقاطعة الجنوبية.

واستهدفت العملية ما يعرف بتجار «كونتي لينز»، وهم عبارة عن عصابات منظمة تعمل على نقل المواد المخدرة من المناطق الحضرية إلى الأرياف، وعادة ما تتم هذه العلميات عبر الأطفال الذين يجري استغلالهم لهذه الحاجة.