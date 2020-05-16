دراستان أمريكية وصينية : «هيدروكسيكلوروكين» لا يفيد مرضى «كوفيد 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراستان نشرتا أمس الجمعة،أن معالجة مرضى كوفيد-19 بعقار الملاريا «هيدروكسيكلوروكين» لم يكن له تأثير إيجابي وتسبب في مضاعفات صحية أخرى لديهم.

وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة إلى آخرين هذا المضاد للالتهابات بأنه «مغير محتمل للعبة» بعدما أظهرت دراسات أولية في المختبر أنه قد يكون قادراً على مكافحة الفيروس.

لكن يبدو أن العديد من الدراسات اللاحقة بما فيها واحدة تمولها الحكومة الأمريكية خيبت الآمال في إمكانية أن يسمح «الهيدروكسيكلوروكين» بمعالجة المصابين بكوفيد-19.

وفي أول دراسة نشرت الجمعة، راقب باحثون في فرنسا 181 مريضاً في المستشفى يعانون التهاباً رئوياً بسبب كورونا ويحتاجون إلى الأكسجين. وتمت معالجة 84 منهم بعقار «الهيدروكسيكلوروكين» ولم يعط الباقون الدواء، إلا أنهم لم يجدوا فرقاً كبيراً بين نتائج المجموعتين.

وقال مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة «بي إم جي» إن «الهيدروكسيكلوروكين يلقى اهتماماً عالمياً ًكعلاج محتمل لكوفيد-19 بسبب النتائج الإيجابية للدراسات الصغيرة». وأضاف «مع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسة لا تدعم إعطاءه لمرضى أدخلوا إلى المستشفى ويحتاجون إلى الأكسجين».

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وأجريت دراسة ثانية في الصين قسم خلالها 150 مريضاً بكورونا إلى مجموعتين واحدة منها تلقت«هيدروكسيكلوروكين».

وبعد أربعة أسابيع، كشفت الاختبارات عن معدلات مماثلة للعدوى لدى المجموعتين حتى أن ردود الفعل السلبية للعلاج كانت أكثر شيوعاً لدى المجموعة التي تلقت العقار.

كما أن شدة الأعراض أو مدتها لم تختلف بينالمجموعتين.

واستخدام «الهيدروكسيكلوروكين» ومركب «الكلوروكين» لعقود لمعالجة الملاريا وكذلك اضطرابات المناعة الذاتية وداء الذئبة (مرض جلدي) والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وحذرت الوكالة الأوروبية للأدوية الشهر الماضي أن «الهيدروكسيكلوروكين» يمكن أن بسبب مشكلات خطرة في القلب وأحياناَ مميتة.

(وكالات)