مبادرات طلابية تتحدى «كورونا» بالدعم النفسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:مها عادل

أوقات الأزمات عادة ما تلقي بثقل آثارها على الجميع وتجبرهم على مواجهة التحديات والصعوبات، ولكنها في الوقت نفسه تحفز أفراد المجتمع على التكاتف والتلاحم وتوحيد الصفوف لمواجهة وتخطي هذه الأزمات، وتضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه أوطانهم.

وانطلاقاً من حرصهم على تأدية دورهم المجتمعي وخدمة أفراده تبنت مجموعة من طلاب علم النفس والاجتماع بجامعة عجمان مجموعة من المبادرات والمشاريع التطوعية الموجهة لكل أفراد الأسرة لتقديم التوعية النفسية والاجتماعية لهم وتقليل مشاعر الخوف والقلق لتحسين حياتهم أثناء فترة التباعد الاجتماعي.

في السطور التالية سنتعرف إلى ملامح بعض هذه المبادرات وحجم التأثير والتفاعل الذي حققته عبر نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.

تحدثنا عائشة علي مقيمي الطالبة بقسم الاجتماع والخدمة المجتمعية عن فكرة مبادرة «تكاتف» التي أطلقتها مع فريق عمل من زميلاتها عائشة حسين وعلياء الخاطري وفايزة مؤمن وتقول: في ظل الأزمة التي يمر بها العالم يواجه الكثير من أفراد المجتمع تحديات في التأقلم مع هذه الظروف مع الحفاظ على صحتهم النفسية وقدرتهم على التكيف بشكل إيجابي مع هذه الفترة، وقد تختلف احتياجات كل فرد عن الآخر ولهذا انطلقت مبادرتنا لنشر روح إيجابية وتقديم حلول للتخلص من الآثار النفسية السلبية التي تنعكس على الفرد من متابعة أخبار «كورونا» ونسعى لرسم البسمة على الوجوه.

وتضيف: تقوم المبادرة على توجيه رسائل دعم معنوي ونشر أفكار إيجابية لرواد التواصل الاجتماعي عبر صفحة «تكاتف» علي «إنستجرام» التي أنشأناها خصيصاً لخدمة المبادرة، وخاصة فئة الشباب وطلاب الجامعة وتقدم نصائح توعوية وإرشادات تدعم الروح الإيجابية والتفاعل، وننظم لهم فعاليات مختلفة افتراضية، كما نحفزهم على استثمار وقتهم في البيت بشكل مفيد وممتع بدلاً من الشكوى من المكوث بالمنزل واستغلال وقتهم في ممارسة الهوايات المختلفة.

وتشاركنا الطالبة عائشة عبدالله حمدان بن دلموك تخصص علم نفس تجربتها في إطلاق مبادرة «إلزم بيتك حوز ما تروم» وتقول: أطلقت المبادرة بمشاركة فريق العمل المكون من طالبات من جنسيات مختلفة هن مريم المهيري، حصة الشامسي، ريم الفضلي، علا عادل، شيخة محمد، فاطمة التركماني، وقمر عدلي، واخترنا أن تكون المبادرة توعوية نفسية ولا تقتصر فقط على التوعية بالتعقيم كما هو سائد مع أغلب المبادرات، فبحكم تخصصي الدراسي تعلمت أن الصحة النفسية للفرد تتيح له العطاء في البيت والعمل، بينما الضغوط النفسية قد تنتج عنها ردود أفعال غير مرغوبة، ولهذا توجهنا للعمل على التوعية النفسية لخدمة المجتمع وتهدف المبادرة لتوعية أولياء الأمور بدورهم في كيفية التواصل مع الأطفال وإثراء ثقافتهم ومعلوماتهم وإكسابهم الشعور بالأمان وتطوير هواياتهم ومهاراتهم. ولهذا من خلال المبادرة نقدم اقتراحات للأهل وأفكار من شأنها دعم العلاقات بين أفراد الأسرة وطرق الاستمتاع بالوقت في البيت.

وتتحدث الطالبة منار محمد علي عن فكرة مشروعها التطوعي وتقول: اخترت أن أستفيد من دراستي لعلم النفس وخاصة منهج الإرشاد النفسي لتقديم خدمة مجتمعية مفيدة، فقمت بتنفيذ مقاطع مصورة توعوية عن الدور البطولي الذي تقوم به الكوادر الطبية في الإمارات، وحث الجميع صغاراً وكباراً على تقدير هذا الدور الرائد، وهذه المبادرة تمثل وسيلة لدعم خط دفاعنا الأول في التصدي لهذا الوباء بنشر الوعي والطاقة الإيجابية لنكون جميعاً حائط صد أمام هذا العدو الخفي، وصورت فيديوهات من تقديم مجموعة من الأطفال، توجه رسائل تقدير لجهود الفرق الطبية بالدولة احتراماً لدورهم ولاقت الفيديوهات تفاعلاً كبيراً وردود أفعال متواصلة من رواد مواقع التواصل.

وتضيف: استلهمت الفكرة من انتمائي لعائلة، جزء كبير منها يعمل في المجال الصحي ضمن فريق جيوشنا البيضاء ولمست جهدهم المتواصل خلال فترة التعقيم الوطني لحماية المجتمع.



إجراءات وقائية



تُطلعنا د. رشا عبدالله رئيسة قسم علم النفس في جامعة عجمان على الهدف من المبادرات الطلابية التي تشرف عليها، وتقول: هذه المبادرة أحد التكليفات للطلبة ضمن مساق التوجيه والإرشاد النفسي، الذي يركز بشكل أساسي على تدريب الطلبة على آليات وفنيات واستراتيجيات تقديم خدمات الإرشاد النفسي لكل أفراد المجتمع.

وجاءت فكرة هذه المبادرة نتيجة للأحداث الجارية على المستوى العالمي، وأزمة انتشار فيروس «كورونا» بهذا الشكل المخيف، علاوة على الأزمات المختلفة التي ظهرت على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، بسبب انتشاره بهذه السرعة الشديدة، فضلاً عن أن الإجراءات الوقائية مثل البقاء في المنزل، أثرت بشكل كبير في الصحة النفسية للبعض، فالإنسان كائن اجتماعي بالفطرة، واقتحام المساحة الشخصية له طوال الوقت داخل مربع المنزل المحدود، مما كان له أثر في معاناة كثيرين لنوبات هلع وتوتر واكتئاب في الفترة الأخيرة.

وتضيف: من منطلق الشعور بالمسؤولية واعتبارها فرصة كبيرة لتدريب الطلبة على ربط المعلومات التي تمت دراستها وتفعيل هذه المعرفة النظرية في صورة عملية حقيقية، وتنمية شعور الطلبة بالمسؤولية المجتمعية، جاءت فكرة هذه المبادرات التي شارك فيها 75 طالباً وطالبة، كمحاولة للاستفادة مما تم تعلمه ومعرفته في مجال الإرشاد النفسي، ليكون للطلبة دور إيجابي في المجتمع.