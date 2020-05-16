عبد الله الثاني: ضم أجزاء من الضفة سيؤدي إلى صدام مع الأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”، وكالات

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الجمعة، إن ضم «إسرائيل» أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن.

وقال الملك في مقابلة مع صحيفة «دير شبيغل» الألمانية، نشرت أمس، إن حل الدولة الواحدة ما يزال مرفوضاً بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية، مشدداً على أن «حل الدولتين» هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدماً. ولفت الملك الأردني إلى أنه إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة. ورداً على سؤال ما إذا كان الأردن سيعلق العمل بمعاهدة السلام مع «إسرائيل»؟ قال الملك الأردني: «لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات إذا جرى الضم»، مضيفاً: إن الأردن يتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة ، بمناسبة ذكرة النكبة: «إن هذه الذكرى تعني بقاء القضية حاضرة، وتُعبّر عن مآسي ومعاناة شعب تم تهجيره من أرضه من قبل محتل غاصب وتستوجب الوقوف إلى جانب هذا الشعب المقاوم ومساندته في المحافل الدولية». وثمن وزير الخارجية أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لادريان، «موقف فرنسا المبدئي» لجهة «التحذير» من انعكاسات تنفيذ الخطة «الإسرائيلية» لضمّ أجزاء من الضفة الغربية.