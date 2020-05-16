المسلم: أشعار الماجدي أول من تنبأت بوحدة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

لا يمكن للأمم أن تنسى مبدعيها ورجالاتها الشرفاء، وخاصة أولئك الذين خط التاريخ اسمهم بكل الفخر والاعتزاز، لما قدموه وأبدعوه ونسجوا عبارات الحب والمجد لأوطانهم ومواطنيهم، ومن هذه الرؤية يتابع برنامج «شدو الحروف» للدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الحديث عن الكنوز النيّرة في تاريخ الإمارات المشرق، وإنجازاتهم وإبداعاتهم وتسليط الضوء على حياتهم.

تحدث د. المسلم عن أحد أبرز وأقدم شعراء الإمارات، وهو الراحل «الماجدي بن ظاهر»، الذي ولد في عام 1781 برأس الخيمة، وتوفي عام 1871 في منطقة الخران / رأس الخيمة، واسمه الحقيقي كما أشار في خاتمة الديوان الذي نشره الأديب الراحل «حمد بوشهاب» علي بن ظاهر الماجدي، وُسمي بالمايدي لأنه كان يفتتح أغلب قصائده بها حتى كنُي باللقب «المايدي بن ظاهر».

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وقال د. المسلم: «عمل الماجدي في بداية حياته بالغوص، لاصطياد اللؤلؤ في مدينته رأس الخيمة، ما جعل قصائده تتأثر بهذه الأجواء بما فيها من مفردات بحرية غنية، وكان أميناً في نقلها من خلال قصائده، وقد كان من أقدم شعراء الإمارات عاش بين القرنين 17و18، ترك كنزاً من القصائد وهو أول شاعر إماراتي حفظ التاريخ اسمه، وأول من تنبأ بوحدة الإمارات».

تابع د. المسلم: «كان من أعظم شعراء المنطقة في عصره، وأكثرهم غزارة والتصاقاً ببيئته وخصوصيتها، كما يسجل له أنه أول من تنبأ بوحدة الإمارات من شمالها وجنوبها وغربها لشرقها، من خلال قصيدة مميزة له يتجول فيها بين أرجاء الإمارات راسماً خريطتها المميزة بأبيات شعرية ساحرة». ويؤكد المسلم أن شعر «الماجدي بن ظاهر» كان أقرب إلى الفصحى منه إلى النبطي، كما اتشحت أشعاره بميزة بلغت حداً من الحكمة والسمو الروحي والإنساني.

ومظاهر الحكمة في أشعار الماجدي جاءت بحسب الرواة من كونه كان دائم التنقل عند البدو يحتكمون إليه في كثير من الأمور، وهذا ما طبع شعره بسمات الحكمة والموعظة وجمال الألفاظ والمعاني وسهولتها ووصولها للجميع وحفظها، ولولا حفظ البدو للعديد من قصائده لضاع أغلبها، وتعد ألفاظه في أشعاره وقصائده، من أجمل قواميس الشعر النبطي، وهو بالفعل (أبو الشعراء الإماراتيين).