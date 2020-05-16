شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يقتل 13 إرهابياً شمالي سيناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش المصري، أمس الجمعة، عن تصفية 13 تكفيرياً في عملية بإحدى المزارع، في عملية نوعية، بشمال سيناء.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنه: «استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع، بشمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 تكفيريين أثناء تنفيذ المداهمة، وعثر بحوزتهم على بنادق آلية، إضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية، واستهدافهم داخل أحد الأوكار، ومقتلهم جميعاً».
وتابع: تم ضبط عربة دفع رباعي، و3 دراجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة، إضافة إلى ضبط وتفجير 4 أحزمة ناسفة.
كما تم ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3 مسدسات 9مم، و21 خزنة، وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، و12 هاتفاً محمولاً، و4 أجهزة لاسلكي، و5 شدة ميدانية.
ومنذ فبراير/ شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على المحافظة حقق فيها نجاحات كبيرة ضد الإرهاب.
وأحبط الجيش المصري عشرات العمليات الإرهابية، وقتل مئات الإرهابيين في إطار عمليات عسكرية تهدف لتطهير محافظة شمال سيناء.(وكالات)
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