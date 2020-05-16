«الأسرع والأسهل».. مفتاح لملايين المشاهدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي



سحر غريب بات يغلف كلمتي أسرع وأسهل بجاذبية مبالغ فيها، ليحولهما إلى مفتاح عبور لملايين المشاهدات التي يستهدفها صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، فمعظم الناس يبحثون عن الاختصار في المشاهدة والأحاديث، لهذا نادراً ما نرى أناساً يعنونون محتواهم بالأكثر جودة أو إتقاناً، وهم يعرضون طرق تحضير الطعام، أو قص الشعر، أو صناعة المنتجات، أو التنحيف، أو التعلم.

أرفق عبارة «أسرع وأسهل» على أي محتوى ترغب في البحث عنه على موقع «يوتيوب»، أو على «جوجل» وسوف تجد عدداً كبيراً من الطرق التي تسارع لتلبية بحثك عن السرعة والسهولة، أبرزها طرق تحضير وصفات الطعام بالميكرويف لتلبية غرضي السرعة والسهولة، وفي دلالة أخرى يمكننا الإشارة إلى «عجينة العشر دقائق» التي يتباهى بها الجميع وكأنها باتت سمة هذا العصر الذي عزز ونشر أفكار البحث عن السرعة التي نحتاجها جميعاً في كثير من الأوقات، فهي نتاج الذكاء والابتكار وطبيعة الانسان التي تبحث عن حلول أفضل وأقل تعقيداً للقيام بالأعمال، لكننا ننسى في مسار السرعة هذا أن التميز الحقيقي يتطلب التأني والصبر والاتقان، وهذا ما يصعب العثور عليه على مواقع التواصل، لأن البحث عنه يتطلب التأمل في وتيرة حياتنا اليومية والغاية من هذه السرعة.

وبمناسبة الحديث عن السرعة لابد من التوقف عند الوجه الإيجابي لها، والذي يدعو للإعجاب حقاً، ذاك الذي نراه في مقاطع فيديو لأشخاص تفوقوا على أنفسهم بسرعة الأداء عند قيامهم بأعمالهم المعتادة، أغلبهم عمال وحرفيون لفتوا الأنظار إليهم لحرفيتهم العالية وسرعتهم المبهرة التي يتغلبون بها على الروتين الممل للعمل ليستبدلونه بالتحدي والإنجاز مع الحفاظ على الإتقان الذي جاء نتيجة التركيز وممارسة هذا العمل لسنوات طويلة، أبرزها مقطع فيديو على قناة «حقائق وأسرار» على «يوتيوب» حقق 10 ملايين مشاهدة، ويعرض أشخاصاً يؤدن أعمالهم بسرعات خيالية تضاهي سرعة الآلة ودون أن يرتكبوا أي خطأ، من عامل في مطعم بيتزا إلى بائع يقطع الفاكهة على عربة، إلى لاعب تنس يتحدى 5 آلات تطلق الكرات، هؤلاء هم رموز السرعة الذين علينا البحث عنهم والتعلم منهم، فالسرعة لن تكون محط إعجاب أحد إذا لم تكن مصحوبة بالاتقان.