البرلمان الليبي يدين استهداف الطيران التركي للخدمات الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدانت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، أمس الجمعة، بأشد العبارات استهداف الطيران التركي المسير لشحنات الأدوية المتجهة إلى منطقتي بني وليد وترهونة، فيما طالبت لجنة حقوقية في تركيا، السلطات بالإفراج الفوري عن صحفيين معتقلين على خلفية تقارير حول مقتل ضابط استخبارات تركي في ليبيا.

كما أعربت اللجنة في بيان، عن بالغ قلقها من الأوضاع الإنسانية لمنطقة ترهونة، والأوضاع المتردية في المنطقة الغربية بصفة عامة - تحت سيطرة المليشيات- وعلى الأخص الفئات الأكثر ضعفا. واستنكر بيان اللجنة، تمركز الميليشيات المسلحة لحكومة فايز السراج وسط الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس وتحويلها لأهداف عسكرية.

وجددت اللجنة قلقها حول الأوضاع الإنسانية المتردية والصعبة لمراكز إيواء المهاجرين داخل العاصمة داعية إلى حمايتهم من الاستغلال من قبل الميليشيات المسلحة.

وأشارت اللجنة إلى تدهور إمدادات الكهرباء بشكل كبير في المنطقة الغربية وأثر ذلك في الرعاية الصحية بالتزامن مع أزمة مرض كورونا.

كما تفرض الميليشيات حصارا على المدن الداعمة للجيش وعلى رأسها ترهونة التي تعاني انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو شهر.

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من جهة أخرى،طالبت لجنة حقوقية في تركيا، السلطات بالإفراج الفوري عن صحفيين معتقلين على خلفية تقارير حول مقتل ضابط استخبارات تركي في ليبيا.

ودعت لجنة حماية الصحفيين التركية في بيان صادر بوقت متأخر أمس الأول الخميس، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «جمهورييت» المعارض، إلى إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين فورا. وشددت في بيانها على أن الصحفيين قاموا بعملهم في كشف ما تقوم به حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ليبيا.وتعود القضية إلى مارس الماضي، حينما شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددا من الصحفيين، عقب نشر تقرير عن مقتل عنصر من الاستخبارات التركية في ليبيا.

ونشر الصحفيون المعتقلون عبر موقع «أوضه تي في» الإخباري المعارض، مقطع فيديو قالوا إنّه لمراسم دفن عنصر الاستخبارات التي جرت وسط تكتم شديد.

والتهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك هي إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية.

وفي حال إدانتهم بإفشاء معلومات سرية حول أمن الدولة أو عمليات الاستخبارات، قد يواجهون السجن من 8 إلى 17 عاما.

(وكالات)