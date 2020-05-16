مقتل وإصابة 4 عناصر من الحشد بإحباط هجوم لـ"داعش" شمالى ديالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وأصيب أربعة عناصر من الحشد الشعبى فى عملية إحباط هجوم لتنظيم "داعش الإرهابي" شمالى محافظة ديالى العراقية. وقال مصدر أمنى عراقى بالمحافظة، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الجمعة - إن "الحشد الشعبى أحبط هجوماً لعناصر تنظيم داعش الإرهابى فى أطراف ناحية العظيم شمالى محافظ ديالى". وأضاف المصدر، أن "إحباط الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين".

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