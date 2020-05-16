شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 إصابات جديدة فى موريتانيا بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مسؤول فى الوزارة قوله: إنه، تم اليوم الجمعة، تسجيل حالتين شرقى البلاد وواحدة فى العاصمة نواكشوط.

وبلغ مجموع الإصابات فى موريتانيا منذ مارس الماضى 29 حالة شفى 6 من أصحابها وتوفى اثنان، بينما يواصل 21 مصابا علاجهم فى المشافي.