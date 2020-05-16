العراق.. 3 قتلى بهجومين لـ"داعش" في بغداد وديالى

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



قُتل مدني وعنصران من الأمن العراقي، مساء الجمعة، في هجومين منفصلين شنهما تنظيم "داعش" الإرهابي بالعاصمة بغداد، ومحافظة ديالى شرقي، بحسب مصدرين أمنيين.

وفي تصريح للأناضول، قال الملازم أول في شرطة ديالى، شعلان الكاملي، إن "مجموعة من عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية لقوات الحشد الشعبي (قوات شيعية تابعة للحكومة) في قرية البومرعي بناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى".



وأضاف أن "اثنين من مقاتلي الحشد قُتلا خلال الاشتباكات المسلحة مع عناصر داعش، وأصيب اثنان آخران بجروح، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".



وفي حادث منفصل، قال ضابط برتبة ملازم في شرطة بغداد، للأناضول، إن "مسلحي تنظيم داعش اختطفوا مدنيا يبلغ من العمر 25 عاما من سكان حي الأوزري بقضاء الطارمية، شمال بغداد، وقتلوه نحراً بالسكين".



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وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "قوة أمنية عثرت على جثة الضحية في أحد البساتين القريبة من مركز القضاء".



وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وفي 2017،أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.