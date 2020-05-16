الداخلية المصرية تسمح لمعارض بارز محبوس بحضور عزاء شقيقته

إسطنبول / الخليج 365

سمحت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، لمعارض محبوس احتياطيا، بحضور عزاء شقيقته ثم العودة إلى سجنه.

وبحسب إعلام محلي، نقلت الجهات الأمنية الكاتب الصحفي، والرئيس السابق لحزب الدستور المعارض خالد داوود، من محبسه في سجن طره، جنوب القاهرة، لحضور عزاء شقيقته منال التي توفيت الجمعة (لم توضح مكان العزاء) قبل أن يعود إليه مرة أخرى.

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وألقت قوات الأمن القبض على داوود، في سبتمبر/ أيلول 2019، إثر دعوات من قبل ناشطين للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وآنذاك، تم حبس داوود احتياطيا على ذمة قضية، ووجهت إليه اتهامات ينفيها بـ"مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات".

وعادة ما تؤكد السلطات تقديم كافة الرعاية والخدمات للسجناء دون تمييز، ردا على انتقادات محلية ودولية في الشأن الحقوقي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.