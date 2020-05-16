العراق يعلن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور‎

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدواجن بمحافظة نينوى شمالي البلاد.وقال متحدث وزارة الزراعة حميد النايف، في بيان، إن "دائرة البيطرة التابعة للوزارة شخصت إصابة بمرض إنفلونزا الطيور نوع (H5N8)، في أحد حقول الدواجن البياض بمحافظة نينوى".

وأضاف: "تم على الفور تنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء، بحرق ودفن الدجاج النافق، والبدء بإتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن".ولفت النايف إلى أن "حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة، ولا توجد أي حقول أخرى للدواجن ضمنها".

كما أكد "إتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على المرض"، مشيرا أن "المرض من الأمراض الإنتقالية الذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، ومسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم".

ووفق البيان نفسه، دعت الوزارة "كافة مربي الدواجن إلى المراقبة المستمرة، والإبلاغ الفوري للسلطة البيطرية عن أي حالة يشتبه بها، بغية إتخاذ لإجراءات الصحية البيطرية اللازمة، لمنع انتشارالمرض والحد من تداعياتها (..)".

وإنفلونزا الطيور المعروف بـ(H5N1) من الأمراض الفيروسية المعدية الذي يصيب الحيوانات بشكل عام والطيور الداجنة بشكل خاص، ويسبب نفوق الطيور المصابة خلال أيام.

وأعدمت السلطات العراقية في يونيو/ حزيران الماضي، ملايين الحيوانات الداجنة، إثر تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في حقول الدواجن بمحافظات شمالي البلاد وشرقها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.