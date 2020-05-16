شخصيات رياضية “فوزي آل حيدر”

شخصية هذا اليوم هو الإعلامي السعودي فوزي آل حيد الرجل العصامي الذي لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب بل نحت الصخر ليصبح رقم صعب في الإعلام والإدارة وهو يحمل 28 سنة من الخبرة الاعلامية و 29 سنة من الخبرة العملية.

فوزي.. شخصية قيادية ومقاتلة من أجل قناعاته ولا يمكن أن يرتاح أو يهنئ الا بعد أن يحقق مبتغاه عندها يصفق له الجميع بعد أن خذله الكثير

الاستاذ فوزي آل حيدر.. قدم لمنطقة جازان إعلاميين عامة ورياضة جازان على وجه الخصوص مالم يقدمه رؤساء أندية حيث كان عقله وقلمه مسخرة لخدمة هذا المجال فكتب المقالات ونشر التحقيقات ورفع المناشدات وأجبر لجان وزارية الحضور للمنطقة من أجل معالجة وضع الرياضة.

فوزي لم يكن إنتمائه لنادي أو محافظة بل كان يحمل هم منطقة بأكملها من قمم جبال فيفاء إلى جزر فرسان ومن الطوال إلى الشقيق لذلك تجد كتاباته عن كُل الاندية بنفس الحب والقوة… وهمّه الأكبر الهمّ الرياضي في كافة الوطن من خلال مقالاته التي تشير إلى موضع الخلل في المشهد الرياضي، ومن أجل ذلك واجه العديد من المشكلات والتحقيقات إلا نه في الأخير يخرج منتصر ومحقق مكسب جديد للرياضة.

فوزي.. الإنسان شخص رقيق جدا مرهف الحس بداخله نقاء وصفاء وجمال كما بخارجه.. عيش مع فوزي ثلاثة أيام فقط وسوف تعرف أن ذلك الشخص المقاتل القوي الشجاع رحيم وعطوف وكريم لدرجة لا تتصورها ؟

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فوزي.. في العمل الخيري لا أستطيع أن أكتب عن ذلك الجانب لأني أعلمه أنه سوف يأخذ موقف مني فهو لا يقوم بالخير رياء أو منّة أو من أجل التباهي.. ولعلي من القليل جداً أو الوحيد الذي يعلم ما يقدمه هذا الرجل من صدقات و إعانات لبعض العوائل من جيبه الخاصة أو من خلال مناشداته الصحفية.

من هو فوزي آل حيدر

???? عمل لمدة سنة في مطار جازان فني تعبئة وقود طائرات

???? عمل لمدة سنتين في المحكمة المستعجلة بجازان كاتب ضبط.

???? عمل ست سنوات في مكتب وزارة الرياضة بجدة مشرف للكرة الطائرة بالغربية ومساعد لمدير العلاقات العامة والإعلام

????عمل إحدى عشر سنة في مكتب وزارة الرياضة بجازان مدير شؤون الأندية ومدير شؤون الموظفين ومساعد مدير المكتب ومدير للمسبح والملاعب بمدينة الملك فيصل بجازان

????عمل تسع سنوات بعسير مدير شؤون الأندية ومدير صالة الأمير سلطان بن عبدالعزيز المغطاة ومشرف للكرة الطائر والمنسق الإعلامي لفرع وزارة الرياضة بابها وعضو رابطة الأحياء لكرة القدم بعسير ومساعد مدير مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز .

???? عمل في مكتب الباحة و في مكتب حائل ومكتب جدة ومكتب جازان ومكتب عسير.

الخبرة الإعلامية

???? صحيفة الرياضية مراسل بجازان 8 سنوات

???? صحيفة البلاد محرر في جدة 8 سنوات

????مجلة عالم الرياضة محرر بجدة سنتين

????صحيفة عكاظ محرر بجدة سنتين

????صحيفة الرياضي مراسل بجازان 6 سنوات

???? صحيفة النادي مراسل بجازان 3,سنوات

????صحيفة الرياضة السعودية مراسل بجازان سنتين

????صحيفة الوطن محرر بابها سنة واحدة

????شاركات بعدة وفود ممثل لوزارة الرياضة

????شاركات في عدة بطولات ممثلة للصحف كإعلام