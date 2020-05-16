القضاء الإداري والحقوق والوظيفيه الى متى ؟!

عند النظر على القضاء الاداري المتمثل بالكيان المستقل قضائياً ( ديوان المظالم ) بدرجات التقاضي الثلاث المستقل يمثل اغلب القضايا الماثلة امامه هي من الحقوق الوظيفية الخاصة بالمنسوبين للجهات الحكومية وعند التوقف والتمعن بهذه الفئة المتظلمة ضد الجهات الحكومية من صرف بدل او تصنيف او تحسين وضع او نحوه فهذا العمل اصبح يتطلب تعديل لآلية قيد دعاوى الحقوق الوظيفية وذلك بوجوب تشغيل لجان من قبل كل وزير مختص تنظر التظلمات من الاعتراضات بصورة الزامية كشرط من شروط قبول الدعوى الادارية امام محاكم ديوان المظالم وتقوم هذه اللجنه بدراسة التظلم والرد خلال مدة لاتتجاوز ٩٠ يوم من تاريخ التقديم للتظلم حتى تتمكن الجهات الحكومية من ضبط معايير كثيرة من اهمها التاكيد على صرف البدلات لمن هم مشمولون دون عداهم ودون الولوج في اجتهادات قضائية مما قد يحمّل خزينة الدولة اموالا لغير مستحقين نظاماً ومنها الضبط القانوني وتعزيز ثقة المنسوبين بجهاتهم الحكومية مايخص كل حق مكتسب لهم من نظام او لائحة خاضعين لها ، وهذه الأمر يهدف بالمقام الاول تدقيق الحقوق الوظيفيه وتخفيف الاعباء عن القضاء الاداري ومنح الجهات الحكومية ممثلة باللجان المعنية بالرد على المتظلم رد موضوعي عن دعواه بقرار مستوفي الجنوانب القانونية ، وهذه اللجنه تتكون من اعضاء قانونين ومن الموارد البشرية ومن الشؤون المالية والادارية ويكون لهذه اللجنه اعتبار نظام وقانوني بالتدرج بالدعوى الادارية ، ومن اهم الفوائد المستفادة من ذلك هو اختصار الوقت والجهد على المنسوبين وعلى القضاء الاداري كون نسبة قليلة ينحصر المتظلمين على القرارات كون الدعوى وان استوفت شروط اقامتها منحصره حيال القرار الصادر ضده بالبحث عن صحة القرار من عدمه دون فتح مجال للاجتهاد وهذا الامر يحقق العدل بين المنسوبين وذلك بوجود احكام ادارية متوافقة بالمواضيع ومختلفة بالاحكام فيما يخص الحقوق الوظيفية وتعزيز ثقة المنسوبين بجهاتهم الحكومية والقضاء الاداري بأن يكون التوجه واحد لا مجال للاجتهادات والعاطفه ولا تفرقه بين الناس ، كذلك تحسين الوضع الوظيفي بالمؤهلات او الدورات او نحوه من برامج تساهم بالتحسين من السلم الوظيفي فكثير من المنسوبين للجهات الحكومية يحصلون على مؤهلات ولا يتم تحسينهم رغم ان الدولة بحاجة لزيادة وتحفيز كوادر عملها بالمؤهلات العلمية اللي تعكس جودة عملها بمنسوبيها ولعل ان يرى هذا المقال اهتماماً يعالج به العديد الأمور التي تحتاج لمعالجة تساهم بشكل مباشر لتمنية هذا الوطن الغالي ،،