تعزيز قيم الاعتدال والوفاء للبلد المضيف

الوطن : هو الأرض التي ينشأ عليها الإنسان ويتخذها مقراً له .

المواطنة : هي الجنسية التي تثبت هوية الشخص وانتسابه لهذا الكيان .

الانتماء الوطني : هو المفهوم الأسمى والهدف الأغلى الذي يتحقق في ولاء الفرد او الجماعة إلى قطعة الأرض التي يعيشون عليها ، والدفاع عنها ، والحنين إليها عند الاغتراب . لذلك فإن الانتماء الوطني هو ارتباط عاطفي ومفهوم أوسع من مفهوم المواطنة التي هي مجرد جنسية تثبت عضوية الفرد للمجموعة وانتسابهم جميعاً للأرض التي يعيشون عليها ، وهذا الانتساب قد يكون بلا مشاعر لأنه انتساب اضطراري فرضته ظروف الزمان والمكان . ولمثل هذا السبب ، قد تجد البعض لديه هوية مواطنة ولكنه مقصر تجاه أهله وأرضه التي ينسب إليها . ولهذا السبب أيضاً، تسعى كافة الدول إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعناية به لأن الانتماء يعني التمسك بالقيم والمبادئ التي يقوم عليها هذا الوطن ، ويعني أيضا خدمة هذا الوطن بإخلاص والحفاظ على مكتسباته والدفاع عنه ، والتصرف بمسؤولية تجاه هذا الوطن وهذا ما يعرف بــــــ ( المسؤولية الوطنية ) . ويمكن اختصار مفهوم الانتماء الوطني ، بأن تكون سفيرا لوطنك في الخارج ، وجندياً مدافعاً عنه في الداخل .

على ضوء ما سبق ، سنتحدث في هذا المقال عن انتماء من ( نوع مختلف ) وهو نوع جديد من أنواع الانتماء إلى الأرض . والمقصود هنا هو وفاء الجاليات إلى الدول التي يقيمون بها . وهو ذلك الوفاء الذي يكون نابعاً من تقديرهم لهذه الدول التي يَعدُّونها بلدهم الثاني ، وهي الأرض التي قدموا اليها وأقاموا فيها من أجل العمل وكسب الرزق، أو من أجل الدراسة أو العلاج أو غيرها من الأسباب.

وقبل الدخول في هذا الموضوع ينبغي التنبيه الى نقطتين مهمتين، هما :

الأولى : لا يقصد من محبة البلد الثاني الولاء إلى دولة خارجية فهذه خيانة عظمى.

الثانية : مشاعر التقدير والوفاء للبلد المضيف لا تتعارض مع المشاعر تجاه البلد الأم الذي له كل الولاء والانتماء أولاً وأخيراً .

وقبل الدخول إلى الموضوع أيضاً ، يجب التذكير ، أن المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي يقيم على أراضيها أعداد هائلة من الأيدي العاملة الأجنبية والتي تقدر بالملايين من المقيمين بشكل دائم . ويضاف إلى ذلك أعداد أخرى من اللاجئين وغيرهم . هذه التركيبة الصعبة من الناحية الديموغرافية فرضتها عوامل عديدة . وهذه العوامل أيضاً ، تفرض علينا ضرورة العناية بأساليب وأدوات التعامل مع هذه الحشود بالشكل الصحيح والمناسب سياسياً وأمنياً وإنسانياً في المقام الأول . ولهذه الأسباب ، سوف أركز في هذا المقال على موضوع جديد وبالغ الأهمية وهو كيفية تعزيز قيم الاعتدال والوفاء للبلد المضيف لدى هذه الجاليات ، خصوصا وقت الأزمات . وكما ذكرت سابقاً ، بأن مفهوم الانتماء الوطني لدى المواطنين هو مفهوم أوسع وأكبر من مفهوم المواطنة التي تعني حمل الجنسية فقط . كذلك فإن مفهومنا الجديد وهو ( تعزيز قيم الاعتدال والوفاء للبلد المضيف ) يهتم بالارتباط العاطفي وتعزيز قيم الاعتدال تجاه البلد المضيف وهذا المفهوم هو أكبر وأوسع من مفهوم الإقامة والأوراق الثبوتية التي يحلمها المقيمون لإثبات صحة أوضاعهم القانونية .

وحول هذا الموضوع ، يجب الإشادة بجهود المملكة في هذا المجال وأقصد نجاحها في تطوير آليات التعامل الإنساني والثقافي والاجتماعي مع هذه الجاليات . هذه الجهود المتميزة في التعامل مع هؤلاء الإخوة نابع من قيم وثوابت هذا الوطن الكبير . والمملكة دائماً دولة سباقة في مثل هذه الأمور والتاريخ الإنساني يشهد لها بذلك ، حيث قدمت المملكة العديد من المبادرات الخيرية والثقافية والطبية ( وأحداث كورونا الأخيرة مجرد مثال بسيط على ذلك ) . ومن المشاريع والحملات التوعوية التي نفذتها المملكة في هذا المجال مشروع ( مكاتب توعية الجاليات ) . ويوجد أيضاً في المملكة الكثير من المشاريع الثقافية التي تشمل المواطنين والمقيمين معاً مثل مبادرة ( كن قدوة ) في منطقة مكة المكرمة التي تُعَدُّ نموذجاً متميزاً يحتذى به ليس في مجال تركيزها فحسب ، ولكن أيضا ًمن ناحية الأداء المؤسسي والكفاءة العالية في تنفيذ المبادرات . كذلك يوجد هناك مشاريع أخرى مشابهة وهي مبادرة (خير أمة) في المدينة المنورة وغيرها من المبادرات المتميزة في شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة التي لا يتسع المقال لذكرها . اضف إلى ذلك ، الجهود المحلية والدولية التي استحقت من خلالها المملكة وبجدارة على لقب ( مملكة الإنسانية ) .

هذا المقال يدعو لإطلاق مبادرة جديدة شبيهه بالمبادرات السابقة التي تساهم في دعم أواصر المحبة والوفاء مع أصدقاء المملكة في الداخل والخارج ، وتعزز من قيم الاعتدال . وهذه المبادرة المقترحة هي مبادرة لمفهوم جديد كما ذكرت سابقا وهي ( تعزيز قيم الاعتدال والوفاء للبلد المضيف ) . وبإذن الله ستعود هذه المبادرة بالنفع على الطرفين وهما البلد المضيف وكذلك المقيمون والأجانب . والمجال مفتوح للجميع لبلورة هذه المبادرة ودعمها بالمقترحات والآليات المناسبة لتنفيذها .

تبرز أهمية هذه المبادرة في عدة مجالات ولنأخذ على سبيل المثال أهميتها كقناة من قنوات الاتصال ودعم روابط الإخاء بين الشعوب وهذا ما يحثنا عليه الشرع الحنيف ومن ذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) . بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاهتمام بمثل هذه المواضيع يُعَدُّ قوة ناعمة في يد السعودية تضاف إلى ما تمتلكه هذه البلاد المنيعة من عوامل النصر والقوة بفضل الله . ولكن في هذا المقال سوف نركز على أهمية هذه المبادرة في وقت الأزمات ، وهذا لا يعني عدم أهميتها في الأوقات الأخرى ولكن تم اختيار الأزمات كمثال لأن إدارة الأزمات الآن هي حديث الساعة .

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من ناحية أخرى ، فإن السبب الثاني لاختيار الأزمات كمثال هو طبيعة الأزمة نفسها كبيئة خصبة وتوقيت مزعج لزعزعة الأمن والاستقرار ، ولهذا تستغل الأزمات دائما في إثارة البلبلة من قبل بعض ضعاف النفوس وهم قلة ولله الحمد . وبخصوص هذه الأحداث والسلوكيات فإنها أصبحت ( متلازمة سلوكية ) تتكرر وقت الأزمات في الكثير البلدان التي تعاني في مثل هذه الأوقات من خطورة بعض أفراد الجاليات المقيمين على أراضيها .

وشهادة حق ، هناك الكثير من النماذج التي أثبتت وفاءها للبلد المضيف وفيهم من قدم أبناءه وأمواله فداء لهذا البلد الذي يُعَدُّ بلدهم الثاني . أمثال هؤلاء من الإخوة الأوفياء بادلوا البلدان المضيفة بما تستحق من التقدير والاحترام ، ولأمثالهم نرفع عِقال التقدير والاحترام . وهنا تبرز أهمية هذه المبادرة في كيفية تعزيز مثل هذه القيم وإبراز مثل هذه النماذج المشرفة لتصبح نموذجاً يحتذى به في رد الجميل . وهذا يتطلب من الجميع مواصلة الجهود وإعطاء المزيد من الاهتمام لمثل هذه المبادرات.

يتكرر استغلال الأزمات ولا تكاد تمر أزمة بدون أحداث جانبية . حتى في أزمة كورونا الحالية . ورغم بعض المواقف المشرفة من بعض الإخوة المقيمين ، ولكن في الوقت نفسه هناك بعض المشاهد المؤسفة لبعض المتطرفين الذين حاولوا الاصطياد في الماء العكر . وبعض هذه الأحداث أخذت أبعاداً خطيرة إعلامياً وأمنياً وسياسياً . وكشفت أيضاً ، عن ارتباطات لخلايا نائمة مع جهات خارجية . وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى تقييم ورصد ومعالجة لخطورة ذلك على الأمن الوطني .

لمثل هذه الأسباب ، يجب إعادة النظر في أساليب التعامل مع هذه الأعداد المليونية خصوصاً في مجال التوعية لأن التجارب السابقة أثبتت أن ( منشور توعية خير من قنطار علاج ) . وقد يقول البعض لسنا مسؤولين عن توعيتهم وتثقيفهم وغير ذلك من الإسقاطات . ونقول لهؤلاء وغيرهم بل نحن مسؤولون ، والمسؤولية واقعة علينا جميعاً، وطالما أننا سمحنا لهذه الأعداد من الوافدين بأن تصل لهذه الأرقام الفلكية ، وسواء أكان ذلك بسبب التطورات الاقتصادية والحاجة إلى الأيدي العاملة ، أم بسبب التحايل على نظام ( التأشيرات ) التي شوهت التركيبة السكانية . وبغض النظر عن الأسباب وطرق معالجتها ، فيجب علينا جميعاً التعامل مع هذا الواقع ، ويجب علينا كذلك أن نكون على قدر المسؤولية في التعامل مع هذه الأعداد التي جلبناها بأيدينا .

سوف أختصر المقال ، وأقفز مباشرة الى سؤال مهم وهو : كيفية تعزيز ( قيم الاعتدال والوفاء للبلد المضيف ) لدى الأفراد والجاليات التي تشاركنا العيش والعمل والبناء في هذا الوطن الكبير . حقيقةً ، ليس لدي إجابة واضحة عن هذا السؤال ، ودوري في هنا في هذا المقال هو توضيح فكرة المبادرة وترك التفاصيل ( لذوي الاختصاص ) .

سأكتفي في هذا المقال ، ببعض النقاط والمقترحات الهدف منها إعطاء صورة واضحة لهذه المبادرة وليس الهدف تقديم إجابة شافية لهذا السؤال ، لأنه من المستحيل تقديم إجابه كافيه عن هذا السؤال الكبير من خلال هذا المقال الصغير . ولهذا السبب سوف أكتفي ببعض النقاط التي تخدم فكرة الموضوع وهي على النحو التالي :

إطلاق المبادرات التي تساهم في تعزيز قيم الاعتدال والوفاء للبلد المضيف في وسائل الإعلام والأماكن التي توجد بها هذه الجاليات وأماكن تجمعاتهم وبعدة لغات . العناية بالتنشئة التربوية والتنسيق مع المدراس الأجنبية الخاصة بهذه الجاليات للمساهمة في دعم مثل هذه المبادرات من خلال الأنشطة المدرسية بحيث تكون مخصصة لتعزيز قيم الاعتدال والوفاء للبلد المضيف . إشراك الجاليات في الأعمال التطوعية وقت الأزمات وإبراز جهودهم على المستوى الإعلامي كرسالة محبة وسلام توضح تكاتف وتعاون الجميع في الدفاع عن هذه الأرض التي احتضنت الجميع . نشر القيم والمبادئ التي تعزز مشاعر التعظيم والاحترام لبلاد الحرمين وإبراز جهود القائمين عليها لدى الجاليات الإسلامية ، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية. إشراك المهنيين منهم في القنوات الإعلامية كالأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين وغيرهم في التعليق على تطورات الأزمة مع كتابة جهة عملهم كشهادة إثبات لمشاركتهم في خدمة هذا الوطن الذي يُعَدُّ بلدهم الثاني.

وبخصوص المعتدلين من أبناء الجاليات ، يجب التذكير بهذه الآية الكريمة ، وهي قوله تعالى ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) ، هذه الآية تطالبنا جميعاً بالإنصاف في حق الملايين من أصدقاء السعودية والمقيمين على أرضها والذين يحبون هذا البلاد وبعضهم يَعُدُّها بلده الأول وليس الثاني . وهؤلاء بلا شك لا يؤاخذون بما فعل السفهاء منهم . وحول هذه النقطة ، يجب التذكير بمقالة الدكتور غازي القصيبي رحمه الله التي كان عنوانها : حذار ! حذار ! حذار ! . وفيها تحذير من سوء التعامل مع هذه الجاليات التي تضم أصدقاء كثر ومحبين أكثر للمملكة العربية السعودية وهي تُعَدُّ بالنسبة إليهم بلدهم الثاني الذي هو مصدر رزقهم ومكان معيشتهم وشاركوا أبناء هذا الوطن في مشاريع التنمية ومشاريع البناء التي شهدتها هذه البلاد الناهضة .

أما بخصوص الأفراد المتطرفين ، الذين تسللوا إلى هذه الجاليات فإنه من النادر أن تجد فئة خالية من هؤلاء المندسين . ولهذا السبب يجب التعامل بحزم مع كل متطرف سواءً من أبناء هذا الوطن أو من المقيمين على أرضه. آخذين في الاعتبار ، أن التطرف ليس له دين ولا عرق ولا لون . ولذلك يجب الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء من الأفراد ، والمجموعات المتطرفة ، ومثيري الشغب الذين خانوا الأرض التي يقيمون عليها . ويجب الضرب بيدٍ من حديد لقطع أيدي التطرف والإرهاب .

إضافة إلى ما سبق ، ينبغي لفت الانتباه إلى بعض الفئات من أبناء الجاليات والمقيمين الذين تحاول بعض الجهات استغلالهم من خلال إلحاقهم بالدورات الخارجية المشبوهة . وبخصوص هذه الدورات ، يجب التحري عن أماكن إقامتها ، ومحتويات المناهج التي درسوها، وماهي الطرق والأدوات التي تدربوا عليها لإثارة الشغب . وأخيراً وليس آخراً ، أسماء وتوجهات القائمين على هذه الأكاديميات ، وماهي الدول والجهات التي تمولها .

وحول ما سبق ذكره ، يجب التذكير بالحديث النبوي ( لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ ) ولهذا يجب أن لا تتكرر معاناة المملكة وشعبها من هؤلاء المتلونون وخيانتهم لها ، بعد أن مدت لهم يد العون والمساعدة ، وفتحت لهم أبوابها ، وأمنت لهم وسائل الحياة الكريمة ، وسكنت روعتهم بعد أن فروا بجلودهم من الأحداث والمصائب التي وقعت عليهم . وفي هذا نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل : ( هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ ) .صدق الله العظيم .

ورغم تكرر هذه الأحداث والتجارب والأزمات ، مؤمنون بأن مع العسر يسرا ، وأن وقت الأزمات ما هي إلا منحة إلهية من رب العالمين ، ورب ضارة نافعة ، لأن وقت الأزمات ما هو إلا توقيت مناسب لخروج هؤلاء من جحورهم ، ولهذا السبب يجب استغلال مثل هذه الأزمة، وغيرها من الأزمات ، للكشف عن الخلايا النائمة . وبهذا تكون الأزمات فرصة لنا لاكتشافهم ، بدلاً من أن تكون فرصة لهم لإثارة البلبلة . ومثل هذه الفرص لا تفوت لإلقاء الشباك على خفافيش الظلام الذين ظهروا مع خفافيش كورونا .

ختاماً ، وتلخيصاً لفكرة المقال ، شاهدنا جميعاً دور الأطباء السعوديين المبتعثين إلى الخارج وكيف شاركوا هؤلاء الأبطال في محاربة هذا الفايروس في البلدان التي يقيمون بها ، وكيف رفض أيضاً هؤلاء الأبطال ، العودة الى السعودية وفضلوا البقاء في تلك البلدان للمشاركة في تخفيف الآلام التي أحدثتها ( جائحة كورونا ) . وهذا الوفاء غير مستغرب على السعوديين ، وكذلك غير مستغرب على أصدقاء السعودية في الداخل والخارج الذين يكنون لهذه البلاد كل المحبة والتقدير والاحترام .