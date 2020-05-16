وزارة الصحة تقدم هدايا لضيوف المحاجر الصحية

أطلقت صحة الرياض وصحة جدة والتجمع الأول بالمنطقة الشرقية ” مبادرة لتقديم هدايا لضيوف المحاجر الصحية التي خصصتها وتشرف عليها للعائدين من الدول الموبوءة والمخالطين والحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد COVID 19 بمدن ومحافظات المناطق .

وتأتي المبادرة بمناسبة خروجهم بعد التأكد من سلامتهم، وبدعم من أبطال الصحة..حيث تقدم هذه الهدايا مرفق بها كروت تهنئة خاصة من وزارة الصحة، لكافة النزلاء ممن تمت استضافتهم في المحاجر الصحية بالمنطقة للعائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد

واكدت الوزارة أن الهدف من هذه الهدايا إدخال السرور والابتسامة على كل الضيوف وتقديراً لتعاونهم من الفرق الطبية والتزامهم بالتوجيهات والتعليمات خلال فترة تواجدهم بالمحاجر.

يذكر أن جميع الحالات التي تم لها السماح بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء واختصاصيين وممرضين، مؤكدة أنه هناك كان كشف يومي كان يجرى للمقيمين في الفنادق المخصصة للحجر الصحي.

بجانب ذلك وفرت وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية في الرياض وجدة و التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية كافة الخدمات للنزلاء في المحاجر حيث يتم التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفياً بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت كما تتواصل الصحة مع النزلاء بالجانب الاجتماعي والنفسي ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية..كم تأتي هذه المبادرة من ضمن مبادرات عديدة تقوم بها صيدليات الدواء مع الجهات المعنية للتصدي لجائحة كورونا.