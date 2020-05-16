أمانة مكة تنظم ورشة عمل “عن بعد” بعنوان أدوات ضبط الجودة وطرق حل المشكلات في الأزمات

نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء و التميز المؤسسي ورشة عمل عن بعد بعنوان ‏” أدوات ضبط الجودة وطرق حل المشكلات في الأزمات ”

قدمتها الأستاذة ‬مريم الرشيدي ،وتنسيق المهندس خالد عبدالله حيث تناولت محاور الورشة أهداف أهمها ايضاح مفهوم الجودة واثر تطبيقها الفعلي في مجال العمل ، و أدوات ضبط الجودة وكيفية استخدامها، أضافه إلى تطبيق فعلي ومناقشة جماعية باستخدام ادوات ضبط الجودة مع امثلة واقعية

وأوضح مدير عام خدمة العملاء و التميز المؤسسي المهندس وائل حلواني : أن الورشة حظيت بتفاعل كبير من المشاركين ، حيث بلغ عدد المسجلين بها أكثر 215 مشارك، داعيا إلى إقامة المزيد من ورش العمل لتحقيق الأهداف المرسومة ، وللوصول للكفاءة المطلوبة وتحقيق الميزة التنافسية

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