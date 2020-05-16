“ماركو رويس ” عودة الدوري الألماني تهدف لإنقاذ صناعة كرة القدم من كارثة مالية

قال ماركو رويس، مهاجم بروسيا دورتموند، إن عودة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مطلع الأسبوع، بعد شهرين من التوقف بسبب وباء كوفيد 19، ليست مؤشرا على عودة الحياة الطبيعية.

وسيصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى للدوري في أوروبا تستعيد نشاطها هذا الموسم حين تستأنف المباريات، غدا السبت، دون جماهير. ويحل دورتموند ضيفا على غريمه المحلي شالكه.

ورغم اشتياق رويس للعودة للعب، شدد على أن المباريات تقام أمام مدرجات خالية ووسط إجراءات صحية مشددة؛ بهدف إنقاذ صناعة كرة القدم من كارثة مالية.

وقال رويس في مقابلة لصحيفة (البايس) الإسبانية، اليوم الجمعة: “لا أعتقد أننا يمكننا الحديث عن الحياة الطبيعية ولا يجب ذلك أيضا”.

وأضاف: “نأمل في إنقاذ صناعة تشمل 55 ألف شخص، لكن الجمهور في المنازل يدرك أننا لم نهزم فيروس كورونا، ونحن بعيدون عن الحياة الطبيعية”.

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وتابع: “لا يمكن أن نشعر بالاطمئنان الآن ويجب أن نستمع لتوصيات الأطباء والسياسيين”.

ولن يتمكن رويس من خوض “قمة الرور”، بسبب الإصابة، لكنه يمكث في فندق الفريق بعد إلزام الفرق بالبقاء في العزل لمدة أسبوع لتقليل مخاطر العدوى.

لكن لاعب منتخب ألمانيا قال إنها تضحية بسيطة لحماية مستقبل الدوري.

وواصل: “في الوقت الحالي لا يمكننا الشكوى من شيء. الدوري والأندية تحاول إنقاذ النظام”.