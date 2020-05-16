الإمارات تجري أكثر من 38 ألف فحص لكشف كورونا

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"الخليج 365" من دبي: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الجمعة إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مسجّلة إصابات ووفيات وحالات تعافي جديدة، حسب بيان لوزارة الصحة اطلعت ""الخليج 365"" على نسخة منه.

وساهم تكثيف إجراءات الفحص على مستوى الدولة في الكشف عن 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 21,084 حالة.

وأعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 208 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن "أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وأهابت بأفراد المجتمع "التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع"، بحسب البيان.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 407 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 6,930 حالة.

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