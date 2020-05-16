شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال ثلاثة قياديين بداعش فى الموصل وحرق محاصيل بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عراقى فى شرطة نينوى، اليوم الجمعة، اعتقال ثلاثة من قياديى داعش الإرهابى فى أيمن الموصل. وأوضح المصدر- للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن استخبارات شرطة نينوى اعتقلت ثلاثة قياديين من داعش من خلال معلومات استخباراتية أفادت بتواجدهم فى منطقة تموز ما أسفر عن اعتقالهم بالحال. وفى السياق ذاته، أعلن مصدر أمنى عراقى بكركوك قيام عناصر "داعش" بحرق عشرات الدونمات من المحاصيل الزراعية فى قريتى زنقر وعلى سراى غرب قضاء داقوق جنوب كركوك.

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