شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: إصابتين جديدتين بكورونا ترفع الحصيلة إلى 50 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة فى سوريا، حتى اليوم الجمعة، إلى 50 إصابة.
وصرحت وزارة الصحة السورية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"- بشفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 36 حالة.
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