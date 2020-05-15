شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: إصابتين جديدتين بكورونا ترفع الحصيلة إلى 50 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة فى سوريا، حتى اليوم الجمعة، إلى 50 إصابة.

وصرحت وزارة الصحة السورية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"- بشفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 36 حالة.