شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أوبئة يشرف على 100 بحث.. من هو منصف السلاوى الذى استعان به ترامب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسميا، العالم الأمريكى من أصل مغربى منصف السلاوى إلى جانب الجنرال الأمريكى جوستاف بيرنا؛ وهما الرجلان اللذان يُعول عليها ترامب لإيجاد لقاح لفيروس "كورونا" المستجد.

ومنصف السلاوى هو خبير عالمى فى الصناعات الدوائية يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق لقسم اللقاحات في شركة "جلاكسو سميث كلاين" من عام 2015 إلى 2017 ، وقبل ذلك عمل كرئيس في نفس الشركة للبحث والتطوير العالمى وساعد فى تطوير لقاحات للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء الطفلى، وسرطان عنق الرحم.

وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن منصف السلاوي راكم تجارب واعدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء تعيينه ضمن ما يسمى بعملية "Warp Speed" لتسريع جهود تطوير اللقاح من قبل واشنطن.

وأشاد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بخبرات منصف السلاوي، وقال إن الرجل يتمتع بخبرة عالية ومشهور عالمى فى مجال المناعة، مضيفا أن تجربة منصف السلاوى تمتد إلى 10 سنوات خلال عمله بالقطاع الخاص، وزاد أن "السلاوى يحظى بسمعة استثنائية فى صناعة اللقاحات".

Advertisements

وأضاف ترامب: "أمريكا لديها علماء ولديهم قدرات عالية لإيجاد لقاح للفيروس، ونحن نوفر 10 مليارات دولار لدعم جهود البحث العلمى والطبى".

أكد ترام أن واشنطن قادرة على إيجاد لقاح قبل نهاية العام، مشيرا إلى تسريع الولايات المتحدة لعملية التشخيص والتجارب والتى تصل إلى 450 مشروعا اليوم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن السلاوي والجنرال جوستاف سيشرفان على تقييم أكثر من 100 مشروع علمى لإيجاد لقاح لفيروس "كورونا" المستجد في أقرب وقت ممكن.

وتابع الرئيس الأمريكي موضحا: "سيكون عليهما أن يختارا بين هذه المشاريع، والحكومة تقدم دعما غير مسبوق ونضع جميع الموارد والكل يسير بسرعة قياسية".

وسيعمل منصف السلاوي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غلاكسو سميث كلاين" للأدوية والطبيب والباحث من أصل مغربي، برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة جوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.