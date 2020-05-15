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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى النكبة.. دحلان: حقوق شعبنا الفلسطينى فى الاستقلال لن تسقط بالتقادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القيادى الفلسطينى البارز النائب محمد دحلان، اليوم الجمعة، إنّه على "إسرائيل" أنّ تعلم بأنّ الشعب الفلسطيني لن يستسلم، مُؤكّداً على أنّ حقه في الحرية والاستقلال لن يسقط بالتقادم.
وأكد دحلان فى تدوينة له عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "72 عاماً مرت على نكبة شعبنا، الذى استبيحت أرضه وانتهكت حقوقه السياسية والوطنية، فى ظل عجزٍ دوليٍ حتى عن مجرد إدانة الاحتلال".
وأضاف دحلان: "بعد كل هذه السنوات، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية، متجردة من كل القيم والأخلاق التي استقر عليها وعي المجتمع الدولي في ظل الصراع، وتمعن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل في سياساتها التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية، متنكرةً حتى لما وقع عليه ساستها بأنفسهم".
وأردف: "لم يتعلم قادة دولة الاحتلال من دروس التاريخ، ولم يعرفوا بعد كل هذه العقود طبيعة شعبنا المنغرس في أرضه كأشجار زيتون بلادنا، والشامخ كأوتادها الراسخة، فقد استشهد الكبار وهم يقاتلون دفاعاً عن أرضهم، فيما يحمل الأطفال أحلام الآباء والأجداد، ووعيهم بأن المستقبل لنا، بعدما شاهد العالم كله ثبات الفلسطيني على أرضه، واستعداده للتضحية من أجل حريتها".
وختم حديثه بالقول: "على إسرائيل أنّ تعلم، وهي تستعد لسيناريوهات تصفية القضية الفلسطينية، وقتل حل الدولتين، أن شعبنا لن يستسلم، وأنها تطيل عمر هذا الصراع، وتؤسس لحقبٍ قادمة لا أمن فيها ولا سلام ولا استقرار، وأن حق شعبنا في الحرية والاستقلال لن يسقط بالتقادم".
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