شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى النكبة.. دحلان: حقوق شعبنا الفلسطينى فى الاستقلال لن تسقط بالتقادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القيادى الفلسطينى البارز النائب محمد دحلان، اليوم الجمعة، إنّه على "إسرائيل" أنّ تعلم بأنّ الشعب الفلسطيني لن يستسلم، مُؤكّداً على أنّ حقه في الحرية والاستقلال لن يسقط بالتقادم.

وأكد دحلان فى تدوينة له عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "72 عاماً مرت على نكبة شعبنا، الذى استبيحت أرضه وانتهكت حقوقه السياسية والوطنية، فى ظل عجزٍ دوليٍ حتى عن مجرد إدانة الاحتلال".

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وأضاف دحلان: "بعد كل هذه السنوات، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية، متجردة من كل القيم والأخلاق التي استقر عليها وعي المجتمع الدولي في ظل الصراع، وتمعن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل في سياساتها التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية، متنكرةً حتى لما وقع عليه ساستها بأنفسهم".

وأردف: "لم يتعلم قادة دولة الاحتلال من دروس التاريخ، ولم يعرفوا بعد كل هذه العقود طبيعة شعبنا المنغرس في أرضه كأشجار زيتون بلادنا، والشامخ كأوتادها الراسخة، فقد استشهد الكبار وهم يقاتلون دفاعاً عن أرضهم، فيما يحمل الأطفال أحلام الآباء والأجداد، ووعيهم بأن المستقبل لنا، بعدما شاهد العالم كله ثبات الفلسطيني على أرضه، واستعداده للتضحية من أجل حريتها".

وختم حديثه بالقول: "على إسرائيل أنّ تعلم، وهي تستعد لسيناريوهات تصفية القضية الفلسطينية، وقتل حل الدولتين، أن شعبنا لن يستسلم، وأنها تطيل عمر هذا الصراع، وتؤسس لحقبٍ قادمة لا أمن فيها ولا سلام ولا استقرار، وأن حق شعبنا في الحرية والاستقلال لن يسقط بالتقادم".