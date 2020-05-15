شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: إصابتان جديدتان بكورونا المستجد و7 حالات شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد وشفاء 7 حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية، اليوم الجمعة - إن ذلك يرفع حصيلة الإصابات المسجلة فى سوريا حتى اليوم إلى 50 حالة، ويرفع عدد حالات الشفاء إلى 36 معافى.

يذكر أن الوزارة أعلنت قبل يومين تسجيل إصابة جديدة، بينما كانت آخر حالات الشفاء هى التى تم تسجيلها يوم الجمعة الماضى بشفاء حالتين.

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وكانت الحكومة السورية أعلنت، أمس الخميس، رفع الحظر المفروض على التنقل بين المحافظات، منذ يوم الثلاثاء القادم وحتى نهاية الشهر الحالي، بينما أبقت على كثير من القيود، ومنها حظر التجول منذ السابعة والنصف مساء وحتى السادسة صباحا.

ولم تستبعد الحكومة اللجوء إلى "حظر التجول الشامل" وفقا لتطورات انتشار الفيروس.