الجزائر: تسجيل187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، عن تسجيل 187 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، ووفاة 7 حالات. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى تسجيل 187 حالة جديدة، يرتفع اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 6629 حالة مؤكدة. Advertisements وارتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 536 وفاة، بعدما حصد فيروس كورونا 7 أرواح جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. بينما تماثلت 113 حالة جديدة إلى شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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