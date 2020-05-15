المغرب: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 6652

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 6652 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية، فى بيان اليوم، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 74964 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
من جهته، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، فى تصريح صحفى، أنه لم يتم تسجيل أى حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات فى 190 حالة، فيما تم تسجيل 90 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالى للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 3400 حالة.
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