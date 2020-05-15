شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حظر التجول فى جنوب كردفان بالسودان فى أعقاب اشتباكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الأمنية المكلفة بالوقوف على الأوضاع بولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، برئاسة الفريق عبدالله البشير نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالسودان، رفع الحظر الجزئى لعودة الحياة لطبيعتها داخل مدينة كادقلي، فى أعقاب اشتباكات أسقطت قتلى وجرحى. وقال الفريق عبدالله البشير رئيس وفد القيادة العامة للقوات المسلحة، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن اللجنة قررت رفع الحظر لإزالة حالة التشاحن النفسى التى تؤجج الصراعات الفردية، بجانب دحض الشائعات المغرضة التى صاحبت الأحداث وروجت لإخراج بعض الأسر من مساكنها. وأكد أن لجان رأب الصدع تواصل عملها باستمرار، إضافة إلى لجنة التحقيق لتحديد هوية المتسببين فى الأحداث ومحاسبتهم حتى تكون درسا يُستفاد منه فى منع تكرارها وإعادة الثقة فى نفوس المتضررين.

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