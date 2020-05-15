شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: تحرير مختطف وضبط ست قنابل هاون فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الجمعة، عن تحرير مختطف وضبط ست قنابل هاون فى ديالى.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى، تمكنت من تحرير مخطوف فى منطقة السادة التابعة إلى ناحية العبارة، وقد تم تسليمه إلى ذويه".

وأضافت أنه "وفقًا لمعلومات استخبارية خرجت قوة من الفرقة الخامسة بحملة لتفتیش منطقة أبوسير فى خان بنى سعد، وقد تم العثور على ٦ قنابل هاون محورة على شكل رمانة يدوية و٤ رمانات يدوية، و٤ صواعق، وعلمين لعصابات داعش الإرهابى ممزقة ، وجهازى موبايل مربوطة ومجهزة بالأسلاك تستخدم للتفجير، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة".