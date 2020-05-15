رئيس حكومة اليمن يبحث مع 3 مسؤولين أمميين مواجهة كورونا

اليمن / الخليج 365



بحث رئيس الحكومة اليمني معين عبد الملك، الجمعة، سبل مواجهة فيروس كورونا في البلاد، مع ثلاثة مسؤولين أممين.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عقدت المباحثات عبر اتصال مرئي مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي، إضافة إلى ممثل الصحة العالمية في البلاد ألطاف موساني.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع تطرق إلى التنسيق القائم مع الحكومة اليمنية لمواجهة جائحة كورونا، والتحديات والعوائق القائمة في هذا الجانب.

كما شمل أيضا مجالات الدعم الملحة في الوقت الحالي لدعم القطاع الصحي وحماية العاملين على مواجهة الوباء من أطباء وممرضين ومتطوعين وعمال، إضافة إلى تنسيق الجهود لتوعية المجتمع والشفافية في التعامل مع الوباء.

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ونقلت الوكالة عن عبد الملك، تأكيده ضرورة صياغة آلية تسمح بإعادة جدولة الأولويات، وتخصيص الدعم لمواجهة كورونا التي تهدد حياة الآلاف من أبناء الشعب اليمني، خاصة أن القطاع الصحي فقد كثيرا من قدراته خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب.

وطالب عبد الملك، المجتمع الدولي بدعم جهود مواجهة الأوبئة التي تفشت في عدن (جنوب) وغيرها من المناطق، والتي دفعت الحكومة إلى إعلان عدن مدينة موبوءة.

وشدد على أن "الأولوية ممنوحة في الوقت الحالي لعملية إصحاح بيئي (المحافظة على الأوضاع الصحية) واسعة لمنع تفشي الأوبئة"، والعمل مع القطاع الصحي لتحديد الأوبئة التي يعانيها المواطنون في عدن، وسببت عددا كبيرا من الوفيات.

وبحسب المصدر نفسه، حذر رئيس الوزراء اليمني من خطورة الأوضاع الصحية، مشيرا إلى أن مدى انتشار الوباء غير معروف على الأرض.

والجمعة، شهد اليمن 21 إصابة بكورونا بينها 3 وفيات، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول حالة بالبلاد في 10 أبريل/ نيسان الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 108، بينها 16 وفاة، في المناطق الخاضعة للحكومة وجماعة الحوثي.

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