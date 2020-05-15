إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



أصيب 3 شبان فلسطينيين، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبوديس شرقي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان مقتضب إن "طواقمها نقلت 3 إصابات بالرصاص الحي، بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في بلدة أبوديس".

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ولم يتسن معرفة مدى خطورة حالة المصابين الصحية.

فيما أفاد شهود عيان، للأناضول، بأن الإصابات وقعت أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لأبو ديس؛ ما أدى لاندلاع مواجهات استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.

ولم تتضح على الفور تفاصيل إضافية عن سبب اقتحام أبو ديس، لكن الأخيرة وبلدة العيزرية المجاورة لها تشهد مواجهات مع الجيش الإسرائيلي واعتقالات للشبان الفلسطينيين بشكل شبه يومي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.