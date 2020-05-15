أردوغان: ندعم العراق في مكافحة كورونا

إسطنبول / الخليج 365

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن دعم أنقرة لبغداد في مكافحة فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان هنأ خلال اتصال هاتفي، الكاظمي بتوليه منصبه الجديد.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال قضايا ثنائية وإقليمية.

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وفي وقت سابق الجمعة، ذكر بيان صادر عن حكومة بغداد، بأن الرئيس أردوغان أعرب في الاتصال عن استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وأضاف بيان الحكومة العراقية، أن الكاظمي شكر الرئيس التركي على تهنئته له، مشيرا أن "العراق يتطلع إلى بناء علاقات شراكة أقوى مع الجارة تركيا، على أسس من الثقة والاحترام المتبادلين".

وأوضح أن الجانبين بحثا "مسألة الحصص المائية بين البلدين، وسبل تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري، ودور الشركات التركية في مجالات الطاقة والإعمار، وسبل تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، والتنسيق في مواجهة أزمة كورونا".

وقبل أسبوع، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة الكاظمي غير مكتملة الحقائب، بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.