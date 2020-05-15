كورونا.. وفاة و31 إصابة في سجون المغرب

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365
أعلن المغرب، مساء الجمعة، تسجيل أول وفاة بكورونا بين السجناء، و31 إصابة بالفيروس في سجون البلاد.
وذكر بيان صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن حصيلة الإصابات داخل السجون ارتفعت إلى 428.
وأوضح البيان، أن إجمالي الإصابات بين السجناء بلغ 331، فيما 97 حالة أخرى مسجلة بين موظفي السجون.
وأضاف أن السجن المحلي بطنجة (شمال) سجل وفاة نزيل كان يخضع للعلاج من الفيروس بأحد المستشفيات العمومية بالمدينة.
وذكر البيان أن "السجن المحلي بطنجة سجل 3 إصابات بكورونا، ترفع الحصيلة داخله إلى 63، منها حالة شفاء واحدة".
وأشار إلى ارتفاع الإصابات في السجن المحلي بمدينة ورزازات (وسط) إلى 332، إثر تسجيل 27 حالة، منها إصابة موظف فيه.
وأكد البيان أنه باستثناء سجني طنجة وورزازات، لم تسجل 74 مؤسسة سجنية أخرى بعموم البلاد، أي إصابة بالفيروس، خلال الساعات الماضية.
وحتى مساء الجمعة، بلغت إصابات كورونا في البلاد 6 آلاف و652، بينها 190 وفاة، و3 آلاف و400 حالة شفاء.
ووفق تقديرات رسمية، يتواجد في السجون المغربية 80 ألف نزيل، و10 آلاف و200 موظف، ولذلك تعتبر السلطات أن نسبة الإصابة بالفيروس داخلها لا تزال "ضعيفة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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