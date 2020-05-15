جمعية تركية تقدم وجبات إفطار للسوريين في إدلب

اسطنبول / الاناضول

قدمت جمعية "صدقة طاشي" التركية، الجمعة، وجبات إفطار لألفي أسرة يعيشون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت الجمعية في بيان، أنها وزعت وجبات إفطار لألفي أسرة في سوريا، ضمن إطار حملة أطلقتها في 27 بلدا بينهم تركيا، تحت شعار "رمضان، لمسة من القلب للقلب".

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وأفادت أنها ستستمر خلال رمضان، في تقديم وجبات بدلاً من إقامة موائد الإفطار، وذلك ضمن إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت أنها وزعت وجبات إفطار لـ 5 آلاف أسرة نزحت من محافظة إدلب ولجأت إلى المناطق القريبة من الحدود التركية.

وأكدت على أن من يريد مساندة الحملة بإمكانه إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول محتواها RAMAZAN إلى الرقم 2989 ليتبرع بـ 10 ليرات تركية، أو الدخول إلى موقع الجمعية www.sadakatasi.org.tr.

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