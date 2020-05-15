قطر.. مساعدات طبية عاجلة إلى كازاخستان وأفغانستان والبوسنة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

وجه أمير قطر تميم بن حمد، الجمعة، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى كل من كازاخستان وأفغانستان والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصربيا؛ لدعم جهود هذه الدول في مكافحة "كورونا".

أفاد ذلك بيان صادر عن الديوان الأميري، اطلعت عليه الخليج 365.

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وقال البيان إن "أمير البلاد يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى كل من كازاخستان، وأفغانستان، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، دعما من دولة قطر للجهود التي تبذلها الدول الصديقة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد".

ومنذ بداية أزمة "كورونا"، قدمت قطر مساعدات طبية إلى عدة دول بينها فلسطين ولبنان وتونس والجزائر وإيران والصين وإيطاليا ونيبال ورواندا والكونغو وأنغولا وألبانيا.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و593 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 306 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و738 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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