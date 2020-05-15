الغذاء والدواء تحذر من استعمال معقم يدين مخالف للاشتراطات الصحية

حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين “نكس” مخالف للاشتراطات الصحية؛ لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمة. وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

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